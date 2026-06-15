Экс-сотрудница Сбербанка в Воронеже получила 3,5 года за хищения у банкротов

Железнодорожный районный суд признал бывшего старшего специалиста управления сопровождения процедуры банкротства единого распределенного контактного центра ПАО «Сбербанк России» в Воронеже Екатерину Андраханову виновной в мошенничестве и взломе критической инфраструктуры РФ (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, ей назначено три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда.

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Дополнительно Андрахановой назначено наказание в виде лишения права на полтора года заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре РФ.

Также, как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, был удовлетворен гражданский иск банка к бывшей сотруднице. В счет возмещения причиненного материального ущерба с осужденной взыскано 909 тыс. руб. Дополнительно в доход государства как эквивалент преступного дохода, полученного подсудимой, конфискованы ее денежные средства в размере 1,02 млн руб. Таким образом, общая сумма имущественных взысканий по приговору составила 1,93 млн руб.

Уголовное дело расследовалось УФСБ по Воронежской области. Как установило следствие, в прошлом году Андраханова взломала автоматизированную систему «Калита», с помощью которой Сбербанк занимается сбором и распределением просроченной задолженности обанкротившихся клиентов. При обработке платежей от финансовых управляющих она совершила 18 операций по подмене их идентификационных данных на данные своей кредитной карты. В итоге деньги, которые шли в счет погашения кредиторской задолженности, шли на ее счета.

Сотруднице банка удалось похитить порядка 1 млн руб. Она не погасила ущерб, но полностью признала вину.

В прениях прокуратура запросила для подсудимой три с половиной года колонии. Андраханова просила не лишать ее свободы и выражала готовность принять участие в специальной военной операции. В суде не располагают информацией о таких планах бывшей сотрудницы Сбербанка, сказали там «Ъ-Черноземье».

В пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка сказали «Ъ-Черноземье», что воздерживаются от комментариев.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «"Калиту" проверили на прочность».

Сергей Калашников