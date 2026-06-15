ФСБ: владелец воронежской «Инвестпалаты» участвовал в мошенничестве на 7 млрд

Руководство воронежского ООО «Инвестиционная палата» причастно к схеме мошенничества с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб., организованной кипрской брокерской компанией Mind Money. Об этом 15 июня сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Главой Mind Money является Юлия Хандошко, а владельцем и гендиректором «Инвестпалаты» — Алексей Седушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Инвестиционную палату» изначально контролировал экс-депутат воронежской облдумы Анатолий Шмыгалев. После начала спецоперации в марте 2022 года он продал компанию бывшему менеджеру банка «Открытие» и экс-управляющему Сберстрахования Алексею Седушкину.

По версии следствия, в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, были получены права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Брокер вступил в сговор с «Инвестпалатой» и с помощью поддельных документов провел обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских фирм, чем нанес им ущерб.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В офисах и по местам проживания фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Изъяты, среди прочего, более 100 млн руб. и цифровые носители с криптокошельками.

«Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест»,— проинформировал ЦОС ФСБ.

«Ъ-Черноземье» 1 июня писал, что Юлию Хандошко и Алексея Седушкина по решению Лефортовский райсуда Москвы отправили в СИЗО. Дата вступления меры пресечения в силу была установлена на 2 июня.

Подробности об этом деле читайте в материале «Ъ»

Денис Данилов