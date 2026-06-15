В Ярославле упразднят муниципальный жилищный контроль

В Ярославле с 1 сентября 2026 года будет упразднен муниципальный жилищный контроль. Вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка в муниципалитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

Начальник управления контроля в сфере ЖКХ Сергей Пенкин пояснил, что реформа проводится в соответствии с федеральным законодательством. В феврале 2026 года Совфед подписал закон, которым упраздняется муниципальный жилищный контроль, а за всем жилфондом закрепляется региональный госнадзор.

В связи с этим из обязанностей городского управления контроля в сфере ЖКХ исключается муниципальный жилищный контроль. В компетенции управления останется муниципальный контроль в сфере благоустройства, в том числе мониторинг земляных работ.

«Управление не оказывает услугу по выдаче ордеров и по их закрытию. Управление смотрит на то, что происходит на земле, и сверяется с теми документами, которые в рамках правил благоустройства выданы организациям»,— пояснил первый заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Выдачей ордеров занимается «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля. С ним управление будет информационно взаимодействовать. Председатель комиссии Олег Ненилин высказал пожелание, чтобы выдачей ордеров и контролем за ходом работ занималось управление по контролю ЖКХ.

«"Агентство по муниципальному заказу" взаимодействует с организациями, которые ведут земляные работы, в рамках иных взаимоотношений. В практике складываются ситуации, когда у агентства с организацией тут договор, а тут мы должны их отдергивать. Практика показывает, что невысокая эффективность этой работы»,— прокомментировал господин Ненилин.

Эту позицию поддерживает и начальник управления, и заммэра по ЖКХ. Однако из-за отсутствия возможности принятия оперативных решений по штатной численности такие изменения пока произвести нельзя, но мэр видит ведущую позицию управления в контроле за земляными работами, пояснил Вячеслав Гаврилов.

Также управление контроля в сфере ЖКХ теперь будет подчиняться заместителю мэра по ЖКХ и благоустройству, а не мэру Ярославля. Как пояснил господин Гаврилов, кураторство над управлением мэр Артем Молчанов взял в период развития новых полномочий. В настоящее время основные процессы выстроены.

Алла Чижова