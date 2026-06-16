Ростовский театр Горького и подрядчик подали обоюдные иски из-за ремонта лифтов

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению два иска, которые подали в отношении друг друга Ростовский академический театр драмы им. М. Горького и ООО «Омега сервис». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Спор возник из-за договора подряда, в рамках которого компания обязалась отремонтировать лифты в здании театра. Как сообщили «Ъ-Ростов» в канцелярии суда, «Омега сервис» приступила к работе, однако в силу субъективных обстоятельств не смогла их завершить. При этом компания неоднократно пыталась пролонгировать соглашение с учреждением, и срок исполнения контракта истек. Организация намерена взыскать 31 млн руб. в качестве необоснованного обогащения.

В свою очередь театр драмы претендует на компенсацию в размере 3 млн руб. для демонтажа уже установленного, но неисправного оборудования.

По данным портала kartoteka.ru, общество с ограниченной ответственностью «Омега Сервис» было создано в 2013 году в Ростове-на-Дону. В ее основной вид деятельности входит «Производство прочих строительно-монтажных работ». В выписке ЕГРЮЛ имеют данные о лицензии организации на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории).

Следующее заседание по делу назначено на 23 июня.

Подробнее - в материале «Платить или не платить».

Константин Соловьев