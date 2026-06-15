Платить или не платить

В Ростове-на-Дону суд рассмотрит обоюдный иск Ростовского академического театра драмы им. М. Горького и ООО «Омега сервис». Суть претензий сторон заключается в договоре подряда, по которому общество должно было отремонтировать лифты в здании театра, однако так и не завершило работы. Компания намерена взыскать с учреждения 31 млн руб. необоснованного обогащения, а театр в свою очередь — 3 млн руб. для демонтажа оборудования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению два иска, которые подали в отношении друг друга Ростовский академический театр драмы им. М. Горького и ООО «Омега сервис». Спор возник из-за договора подряда, в рамках которого компания обязалась отремонтировать лифты в здании театра.

Как сообщили «Ъ-Ростов» в канцелярии суда, «Омега сервис» приступила к работе, однако в силу субъективных обстоятельств не смогла их завершить. При этом компания неоднократно пыталась пролонгировать соглашение с учреждением, и срок исполнения контракта истек. Теперь она намерена взыскать 31 млн руб. в качестве необоснованного обогащения.

В свою очередь театр драмы претендует на компенсацию в размере 3 млн руб. для демонтажа уже установленного, но неисправного оборудования.

По данным портала kartoteka.ru, общество с ограниченной ответственностью «Омега Сервис» было создано в 2013 году в Ростове-на-Дону. В ее основной вид деятельности входит «Производство прочих строительно-монтажных работ». В выписке ЕГРЮЛ имеются данные о лицензии организации на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории).

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что реконструкция здания Ростовского академического драматического театра им. М. Горького должна завершится к концу ноября 2026 года. Общая стоимость работ к концу августа прошлого года составляла 579,4 млн руб. В план реконструкции входили обновление лифтов, монтаж охранной сигнализации и укрепление грунтов в основании здания (за установку охранной сигнализации отвечало ООО «Южный научно-реставрационный центр «Каркасон»).

В определении суда уточняется, что сторонам предлагается урегулировать спор мирным путем.

«Вполне вероятна ситуация, в рамках которой суд удовлетворит, пусть и частично, требования обоих истцов друг к другу, если такие требования не носят взаимоисключающий характер. В данном случае требования денежные и однородные, что в целом никак не мешает реализации такого сценария», — прокомментировала для «Ъ-Ростов» генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Эксперт отметила, что для имущественных требований при частичном удовлетворении требований обеих сторон (что в случае дела стоит рассматривать как наиболее вероятный исход) суд распределяет расходы пропорционально удовлетворенной и отклоненной части требований. Поскольку обе стороны заявляют денежные требования, процессуально это выглядит как типичный случай для совместного рассмотрения, и наиболее вероятным выглядит именно взаимозачет требований.

Таким образом, требования подрядчика могут быть уменьшены в пределах размера требований театра, а учреждение же при таком исходе рискует не получить ничего, но зато размер требований к нему, подлежащих удовлетворению, может уменьшиться.



«У подрядчика, на мой взгляд, шансы на полное удовлетворение требований невысоки. На мой взгляд, в данном споре будет сложно доказать, что неисполнение обязательств по контракту "по субъективным причинам" является основанием для обращения к заказчику с требованиями имущественного характера. Если заказчик прямо не препятствовал исполнению договора, то с высокой долей вероятности размер требований, подлежащих удовлетворению, будет соответствовать стоимости фактически выполненных и принятых заказчиком работ. Никаких преимуществ подача иска первым ему не дает. У театра шансы тоже невысоки. Вряд ли суд обяжет подрядчика оплачивать демонтаж уже установленного оборудования, при условии, что работы были заказчиком приняты», — подытожила юрист.

Следующее заседание по делу назначено на 23 июня.

Константин Соловьев