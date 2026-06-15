Власти США допустили сохранение бесплатного прохода через Ормузский пролив

США ожидают, что Ормузский пролив останется открытым для бесплатного прохода дольше начального периода в 60 дней. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CNBC.

«Мы ожидаем, что пролив будет открыт для бесплатного прохода на длительный срок, и это то, что мы собираемся выяснить в ходе этих технических переговоров», — заявил господин Вэнс (цитата по Reuters). Он отметил, что многие детали урегулирования конфликта с Ираном еще предстоит уточнить. «Мы увидим, на какие уступки готов пойти Тегеран», — сообщил вице-президент.

По словам Джей Ди Вэнса, США планируют опубликовать текст меморандума о взаимопонимании на этой неделе. «Когда люди увидят это соглашение, … они поймут, что оно сделает весь регион более безопасным», — выразил надежду господин Вэнс. Он также подчеркнул, что договор не лишает Израиль «места за столом переговоров» по ближневосточным проблемам.

Господин Вэнс подтвердил планы поехать на церемонию подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. Он также сообщил, что иранскую сторону представят глава МИД Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Ранее об этом писал NYT со ссылкой на источники в Тегеране.

Сегодня ночью США и Иран объявили о достижении сделки. Fars со ссылкой на источник сообщал, что в последний момент США согласились обозначить в документе право Ирана и Омана регулировать предоставление «морских услуг» в Ормузском проливе. Это положение, по оценке агентства, открывает возможность взимать плату с проходящих кораблей. Подписание меморандума о взаимопонимании состоится 19 июня в Женеве. После этого стороны начнут 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании конфликта.

О том, почему сделка США и Ирана похожа на перемирие перед бурей, читайте в колонке востоковеда Олега Акулиничева «Тишина в проливе».