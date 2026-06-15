Тишина в проливе

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Новость, обрушившая цены на нефть на 4%, выглядит как триумф дипломатии. США и Иран договорились прекратить войну и вновь открыть Ормузский пролив. Дональд Трамп, обожающий эффектные заявления, тут же написал в Truth Social: «Корабли мира, заводите моторы. Пусть нефть течет!» Но если присмотреться, стальной бочке с черным золотом предстоит проплыть по минному полю нерешенных вопросов.

Да, рамочное соглашение — это крупнейший прорыв с февраля, когда совместные удары США и Израиля по Ирану разожгли конфликт, убивший тысячи и разоривший энергорынки. Да, Ормузский пролив, который Иран блокировал месяцами, откроется уже в пятницу.

Однако этот пакт — лишь пауза, а не мир.

Тонкое место — ядерная программа Тегерана. Ее судьба вынесена за скобки, в 60-дневный период «дальнейших переговоров». Иран уже накопил более 400 кг урана, близкого к оружейному качеству. Трамп при этом вышел из «обамовской» ядерной сделки с Ираном 2015 года, а теперь вынужден договариваться заново. Республиканские ястребы уже предупредили: любой ядерный договор пойдет на голосование в Конгрессе. А это значит, что Трамп рискует получить либо обвинения в мягкотелости, либо срыв соглашения прямо перед ноябрьскими промежуточными выборами.

Вторая бомба замедленного действия — Израиль. Премьер Нетаньяху и министр Кац уже дали понять, что израильская армия останется в «зонах безопасности» в Ливане, Сирии и Газе на неопределенный срок. «Если Иран атакует из-за событий в Ливане, мы атакуем его со всей мощью»,— заявил господин Кац. Иран же включил полное прекращение огня в Ливане в число ключевых условий. Ливан, таким образом, превращается в пороховую бочку, которая может рвануть независимо от «большой сделки».

Есть и чисто рыночный нюанс.

Аналитик ITC Markets Шон Кэллоу справедливо заметил: «Отсутствие деталей, особенно о свободе судоходства, вызывает беспокойство». Инвесторы, ликуя, бросились продавать нефть, но что будет, если через неделю танкеры снова упрутся в иранские катера? Внезапный обвал цен так же опасен для стабильности, как и скачок.

Тем не менее сделка имеет и прочное дно. Трампу она нужна как воздух: взбешенные высокими ценами на бензин американцы могут лишить его большинства в Конгрессе. Ирану — разморозка $25 млрд активов и ослабление санкционного давления. Европа (Каллас, Лондон, Берлин, Париж, Рим) уже выстроилась в очередь, обещая снять санкции в обмен на «проверяемые шаги» по ядерной программе.

Главный вопрос: сможет ли эта хрупкая конструкция продержаться 60 дней? Или мы наблюдаем не финал войны, а всего лишь пересменку между раундами? В ближневосточной политике тишина в проливе часто оказывается всего лишь затишьем перед штормом.

Олег Акулиничев, востоковед, зампредседателя Российско-иранского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ