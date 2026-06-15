Иран подтвердил достижение договоренностей с США

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение договоренностей по тексту меморандума о прекращении боевых действий с США.

«Вскоре мы опубликуем текст соглашения, и люди увидят, каких больших успехов мы добились и какие обязательства мы взяли на себя»,— сказал замглавы МИД (цитата по Tasnim).

Подписание меморандума состоится 19 июня в Швейцарии.

По словам господина Гарибабади, после подписания меморандума стороны будут вести переговоры в течение 60 дней. Будет обсуждаться отмена всех санкций против Ирана, а также вопрос иранской ядерной программы.