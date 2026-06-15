Глава петербургского МВД попал в новый пакет санкций ЕС

Евросоюз расширил санкционный список против России, включив в него более 80 физических и юридических лиц. Так, в обновленный список попал начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин, следует из постановления Совета ЕС от 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин

Фото: Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин

Фото: Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Вместе с ним под ограничения попали генпрокурор Александр Гуцан, его первый заместитель Анатолий Разинкин, зампред Верховного суда Олег Нефедов, руководитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК Алексей Александров, а также прокуроры Марина Бобек и Екатерина Иванникова. Среди других лиц — адвокат Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, блогеры и журналисты, сотрудничающие с RT.

Из юридических лиц в санкционный перечень внесены компании «Лукойл — Западная Сибирь», «Газпромнефть шиппинг», президентский фонд культурных инициатив, Ижевский авиазавод, НПО имени Лавочкина, а также производители дронов «АСФПВ», «Ионос» и «Рустакт». Ограничения, по версии ЕС, связаны с подрывом демократии и поддержкой политики России.

Карина Дроздецкая