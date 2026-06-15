Жога и Паслер осмотрели модернизированный грузовой беспилотник «Кощей»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер нанесли визит на площадки компании «Авирон» на Среднем Урале, которая «задает высокие стандарты в создании беспилотных летательных аппаратов». Господин Паслер сообщил в своем Telegram-канале, что организация выстроила производств полного цикла: от разработки до выпуска беспилотных авиационных систем, средств связи, радиоэлектронных компонентов, программного обеспечения из отечественных комплектующих.

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Артем Жога и Денис Паслер отметили, что самой перспективной разработкой «Авирона» является тяжелый беспилотный летательный аппарата (БПЛА) «Кощей», предназначенный для перевозки больших грузов. «Новая версия октокоптера будет представлена на выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге»,— добавил полпред.

В ходе визита господа Жога и Паслер также осмотрели систему управления БПЛА на нестандартных частотах «Пеппа», которой оснащается примерно каждый четвертый FPV-дрон в зоне специальной военной операции (СВО), магнитный датчик «Борщевик», тяжелый 18-дюймовый дрон «Сокол» (грузоподъемность до 12 кг, время полета 20 минут), перехватчики самолетного типа, приемники, передатчики, антенны и ретрансляторы.

Артем Жога напомнил, что «Авирон» начал работать над беспилотниками 10 лет назад. По его данным, в организации «расширяют производство, осваивают новые виды продукции и строят большие планы на будущее». «В 2026 году в компании создано 100 рабочих мест. "Авирон" активно участвует в подготовке кадров для отрасли беспилотных систем, формируя таким образом полноценную экосистему — от собственных разработок до обучения специалистов»,— добавил Денис Паслер.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Ее главной темой станет «Индустрия 360: производство без границ», в качестве страны-партнера выступит Индонезия. В целом, участие в «Иннопроме-2026» примут представители более чем 50 стран. Ранее были определены 10 компаний, которые представят Свердловскую область на коллективном стенде региона. По итогам выставки в 2025 году Средний Урал заключил соглашений на более чем 65 млрд руб.

Василий Алексеев