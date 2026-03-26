Выставка «Иннопром-2026» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля

Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» в Екатеринбурге пройдет с 6 по 9 июля. Постановления о подготовке и проведении мероприятия подписал мэр Алексей Орлов, сообщили в городской администрации. Оно состоится в «Екатеринбург-ЭКСПО».

В прошлом году выставку посетили 50 тыс. человек, она собрала инвесторов и делегатов из более чем 60 стран, было подписано свыше 50 соглашений. Страной-партнером выступила Саудовская Аравия. По традиции главным гостем «Иннопрома» был председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Свердловская область заключила на «Иннопроме-2025» соглашения более чем на 65 млрд руб. В частности, они предусматривали увеличение доли уральской продукции в магазинах, улучшение качества воды в реке Чусовой и испытание новых трамваев трех компаний в Екатеринбурге.

