Десять компаний представят Свердловскую область на «Иннопроме-2026»

Отобраны 10 свердловских компаний, которые смогут бесплатно представить свою продукцию на Международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Всего заявки на участие в отборе подали более 90 предприятий.

«Определены 10 экспонентов для участия в стенде Свердловской области. Мы уделим внимание автоматизации и робототехнике, транспортному машиностроению, технологиям для энергетики, созданию новых материалов и компонентов, цифровому производству, технологиям для городов, а также металлообработке и промышленным IT»,— рассказал губернатор Денис Паслер.

В коллективный стенд региона вошли «Уралтехмаркет», научнопроизводственное предприятие «Структурная диагностика», компания «Ньюлинк», предприятия «РП1» и «Лига Смарт», «ПрософтБиометрикс», «Ведал», «Регулятор Звезда», «АГРО БАС» и многофункциональный научнопроизводственный центр «Навигатор инновационных решений».

Отмечается, что впервые стенды Свердловской области на «Иннопром-2026» разместят сразу в двух павильонах Екатеринбург-ЭКСПО.

Напомним, «Иннопром-2026» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером в этом году станет Индонезия. Помимо этого, в выставке примут участие представители более 50 стран.

