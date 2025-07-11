Урал заработал

В Екатеринбурге завершилась международная промышленная выставка «Иннопром-2025». По предварительным оценкам, на ней Свердловская область заключила соглашения на более чем 65 млрд руб. В частности, они предусматривают увеличение доли уральской продукции в магазинах, улучшение качества воды в реке Чусовой и испытание новых трамваев трех компаний в Екатеринбурге, который нуждается в обновлении 400 вагонов. По традиции главным гостем «Иннопрома» стал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представители власти и бизнеса Свердловской области заключили соглашения на более чем 65 млрд руб. за время проведения «Иннопром-2025» с 7 по 10 июля. Об этом рассказал врио главы региона Денис Паслер на пресс-конференции. «Все они направлены на социально-экономическое развитие Среднего Урала. На стенде региона состоялось около 50 рабочих встреч, в том числе с участием зарубежных партнеров»,— пояснил он.

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 7 июля в 15-й раз. Ее главной темой стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнером выступила Саудовская Аравия, в делегацию которой вошли более 200 доверенных лиц ведущих госструктур и промышленных компаний государства. На 50 тыс. кв. м выставочной площади в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» свои стенды представили 33 региона России и пять стран,. В выставке и деловой программе участвовали свыше 1 тыс. компаний. Всего за четыре дня работы «Иннопром» посетили более 50 тыс. участников из 60 государств мира.

Первым соглашением властей Свердловской области и бизнеса стало подписание специального инвестиционного контракта о представлении льгот на пять лет ведущему российскому поставщику трубной продукции из нержавеющей стали Cybersteel (Первоуральск). Автографы под документом поставили врио губернатора Денис Паслер, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и гендиректор производства Станислав Великий. Руководитель Cybersteel пояснил, что контракт позволит реинвестировать в модернизацию производства более 1 млрд руб. «Новые мощности открывают широкие возможности для освоения новых видов холоднодеформированных труб для поставки на внешние рынки»,— добавил господин Великий.

Для «улучшения качества жизни уральцев» Денис Паслер заключил соглашение по обеспечению свердловчан «высококачественными товарами по доступным ценам» с «Корпоративным центром Икс 5». «Результатом станет увеличение доли уральской продукции в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток" и в "Чижике"»,— пояснили в свердловском департаменте информационной политики.

С мэрией Первоуральска и руководством «Хромпик» врио губернатора закрепил планы по снижению промышленного воздействия на реку Чусовую и проведению мероприятий по ее «оздоровлению» в 2026-2030 годах. С администрацией Верхней Салды и представителями корпорации «ВСМПО-Ависма» господин Паслер договорился о выделении 800 млн руб. из налогов компании на строительство первого этапа фильтровального комплекса в городе для «улучшения качества питьевой воды». Стоимость всего объекта оценивается в 3-4 млрд руб.

В связи с проведением «Иннопрома» в Екатеринбург доставили первые в России пятисекционные трамваи длинной 37,5 метров. Вагон «Витязь» вместимостью до 400 человек от компании «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) разместили на площадке МВЦ. Трамвай модели 71-665 на 406 человек от Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») отправили курсировать по столице Урала.

Новый трехсекционный вагон модели 71-233 длиной около 27 метров и вместимостью до 308 мест на выставке представила и «Синара — Городской рельсовый транспорт». На полях «Иннопрома» компания подписала соглашение с Фондом развития промышленности и ВТБ по предоставлению 4,4 млрд руб. на создание производства по выпуску односекционных и трехсекционных трамваев на территории завода «Уралхиммаш» в Екатеринбурге.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал появление нового производства в городе «огромным плюсом» в связи с необходимостью замены порядка 400 вагонов в городе и принял на испытание новый трамвай модели 71-233. Впрочем, Денис Паслер попросил оставить для тест-драйва и трамвай от ПК ТС. «Они хотели бы сравнить наш вагон по техническим параметрам с тем пятисекционным (от УКВЗ.— "Ъ-Урал"), который поставили в Екатеринбург, для принятия решения, какой из них оставить для города»,— рассказал коммерческий директор компании Александр Мирошник.

Ряд свердловских проектов заинтересовал председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В ходе осмотра экспозиций «Иннопрома» премьер-министр заявил, что микрочип от Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» и Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) является «гордостью» Дениса Паслера.

«Важно, чтобы элементы отечественной системы электронного машиностроения производились в России, это очень не просто, хочу вам пожелать удачи, и здорово, что занимаетесь таким важным наукоемким процессом»,— отметил господин Мишустин.

Глава российского правительства также осмотрел макет завода «Уральские локомотивы» (входит в холдинг «Синара — Транспортные машины») с будущим комплексом по производству электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. «Посмотрели, как будут выглядеть локомотив и вагоны, ожидаем скорого создания реального прототипа. На этап сертификации и тестовых испытаний необходимо выйти в течение ближайших двух лет»,— подчеркнул Михаил Мишустин в ходе выступления на главной стратегической сессии «Иннопром».

Денис Паслер в ходе выставки заключил ряд международных соглашений. Врио губернатора обсудил с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром создание совместного производства по изготовлению продукции из сурьмы, модернизацию объектов энергетики и гидротехнических сооружений в республике. С заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем господин Паслер договорился о дальнейшей поставке техники в область, с послом Китая в России Чжан Ханьхуэй — о размещении экспортеров и локализации производств в регионе.

«Свердловская область — это богатые природные ресурсы, мощная промышленная база и развитая научно-образовательная инфраструктура. В каждом направлении у нас есть точки соприкосновения»,— сказал господин Ханьхуэй.

В следующем году «Иннопром» пройдет в 16-й раз. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на главной стратегической сессии выставки заявил, что ее страной-партнером выступит Индонезия. Он пояснил, что государство является крупнейшей мусульманской страной в мире, в которой проживают около 300 млн человек. «Быстрорастущая, с молодым населением, и у нас активно развивается с этой страной сотрудничество»,— добавил господин Мантуров.

Об эффективности и перспективах «Иннопрома» — в интервью «Мы идем в те страны, которые интересны российскому бизнесу»

Василий Алексеев