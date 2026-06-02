Главной темой «Иннопрома-2026» станет «Индустрия 360: производство без границ»

Главной темой 16-й международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге, станет «Индустрия 360: производство без границ». Об этом сообщили в пресс-службе «Формики» (организатор мероприятия).

Председатель правительства России Михаил Мишустин на промышленной выставке "Иннопром 2025"

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин на промышленной выставке "Иннопром 2025"

«Индустрия 360 требует формирования одновременно инновационных и человекоориентированных производственных систем. В то время как индустриальные платформы становятся определяющими формами организации производства в глобальном мире, автоматизация и искусственный интеллект создают базу для гибких производственных цепочек, а выпуск и реализация продукции в единой экосистеме сокращают издержки и обеспечивают мгновенную связь с потребителями технологических решений в разных точках мира»,— говорится в сообщении.

В рамках форумной части выставки пройдет около 100 сессий по 15 тематическим трекам. Программу мероприятия откроет традиционный деловой завтрак с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, а также руководителей ассоциаций и компаний-участников. Основным событием программы станет главная стратегическая сессия «Индустрия 360: производство без границ» с участием руководителей правительств и крупнейших промышленных компаний.

Страна-партнер выставки в 2026 году — Индонезия. Отдельный блок деловых сессий будет посвящен развитию российско-индонезийского сотрудничества. В частности, в программу войдут такие мероприятия как «Развитие инфраструктуры как основа двустороннего сотрудничества» и «Промышленный диалог «Россия – Индонезия».

В этом году на площадке «Иннопрома» пройдут дискуссии о малой авиации, ИТ-решениях в транспорте, технологиях в здравоохранении, промышленных кадрах, беспилотных системах и масштабировании использования ИИ-агентов на производстве. В третий день выставки пройдет форум производителей компонентов, где обсудят импортозамещение в машиностроении, транспортной отрасли, энергетике, радиоэлектронике и автоматизации.

Регистрация участников открыта на официальном сайте выставки и продлится до 29 июня.

В этом году участие в «Иннопроме» примут представители более чем 50 стран. Ранее были определены 10 компаний, которые представят Свердловскую область на коллективном стенде региона.

Полина Бабинцева