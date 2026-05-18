В выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге примут участие более 50 стран

В Международной промышленной выставке «Иннопром-2026», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге, примут участие представители более чем 50 стран. Об этом сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Страной-партнером «Иннопрома-2026» станет Индонезия, экспозиция компаний которой займет более 1,5 тыс. кв. м. Также участие в выставке с национальными стендами подтвердили Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Общая площадь выставочной экспозиции составит около 50 тыс. кв. м. Свои разработки представят крупные российские и международные компании, среди которых Ростех, Роскосмос, ВТБ, Газпромбанк, Сбер, ПСБ и другие. Отдельно будет организован стенд инновационных промышленных проектов Минпромторга России. Коллективные экспозиции со своими предприятиями и проектами представят и российские регионы, среди которых Свердловская область, Москва, Республика Татарстан, Челябинская область и другие.

Ключевыми событиями деловой программы выставки станут главная стратегическая сессия и промышленный диалог «Россия – Индонезия». Форумная часть будет включать 15 тематических треков и более 100 мероприятий с участием представителей бизнеса, органов власти, международных организаций и экспертного сообщества. Участники обсудят внедрение цифровых решений в промышленности, технологии для городов, развитие роботизации и автоматизации производств, создание современной промышленной инфраструктуры, городской среды и транспортных систем, внедрение новых энергетических технологий, а также вопросы подготовки кадров, финансирования и международного промышленного сотрудничества.

Напомним, на «Иннопроме-2025» Свердловская область заключила соглашения более чем на 65 млрд руб. В частности, они предусматривали увеличение доли уральской продукции в магазинах, улучшение качества воды в реке Чусовой и испытание новых трамваев трех компаний в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева