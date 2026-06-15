В Ростове суд признал банкротом собственника бизнес-центра Forte

Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным ООО «БЦ Форте», которое управляет бизнес-центром Forte, расположенным на проспекте Буденновском, 62/2. Резолютивная часть решения опубликована на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

В числе кредиторов, потребовавших банкротства предприятия, значатся «Альфа-Банк», «Сбербанк», а также московский ББР Банк. Сумма требований последнего составляет 1 млрд руб. Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты, считают, что сохранение здания в собственности холдинга маловероятно. При этом возможная смена владельца не повлияет на действующие договоры аренды.

Деловой центр Forte состоит из двух зданий, соединенных между собой галереей. Новое 13-этажное здание имеет площадь 6,8 тыс. кв. м, а восьмиэтажное реконструированное — 5 тыс. кв. м.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Ростов» «„БЦ Форте“ банкротят по-тихому»

Наталья Шинкарева