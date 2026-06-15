«БЦ Форте» банкротят по-тихому

Ростовский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении юридического лица, управляющего бизнес-центром Forte в центре Ростова-на-Дону. Сумма требований к компании от московского ББР Банка составила 1 млрд руб. По мнению экспертов, сохранить здание в собственности холдинга не получится.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «БЦ Форте», которому принадлежит бизнес-центр Forte на проспекте Буденновском, 62/2. С требованием о банкротстве компании выступили «Альфа-Банк», «Сбербанк», а также московский ББР Банк. Как отмечается в резолютивной части определения суда, сумма требований последнего составляет 1 млрд руб. и включена в третью очередь реестра требований кредиторов. Временным управляющем назначен Алексей Болоцкий.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», группа компаний «Гедон» в 2020 году продала бизнес-центр «Форте». Детали сделки не разглашались, однако на тот момент эксперты оценили здание в 450–500 млн руб. Бизнес-центр состоит из нового 13-этажного здания площадью 6,8 тыс. кв. м на проспекте Буденновский и восьмиэтажного реконструированного площадью 5 тыс. кв. м по улице Греческого города Волос. Здания связанны между собой стеклянной галереей на уровне второго этажа. Здание оборудовано внутренней стоянкой и автономной системой электроснабжения.

По мнению руководителя Санкт-Петербургского представительства «Юрэнергоконсалт» Ларисы Устиновой, сохранение здания бизнес-центра внутри холдинга маловероятно. «Реалистичных сценариев тут несколько: либо продажа актива в рамках конкурсного производства, либо переход к стратегическому инвестору, либо заключение мирового соглашения с кредиторами. Последние два варианта при этом более жизнеспособные, но затребуют консолидированной воли большинства кредиторов каждой очереди»,— пояснила госпожа Устинова.

Эксперт считает, что процедура банкротства компании может перейти в конкурсное производство. «Скорее всего, ситуация прояснится уже через несколько месяцев и если конкретный инвестор все же не появится и переговоры по заключению мирового соглашения не дадут результата, процедура неизбежно перейдет в конкурсное производство с реализацией имущества на торгах»,— считает Лариса Устинова.

Forte Holding — торгово-производственное объединение, которое было создано в 2006 году. В него входят торговая компания Forte Home GmbH — крупный игрок на рынке водонагревательного, отопительного и насосного оборудования, лидер по продаже радиаторов в России; Forte Klima GmbH специализируется на продаже климатической и кухонной техники; Forte Tools GmbH занимается продажей электроинструментов и садовой техники. Завод Forte Prom GmbH производит алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления, завод Forte Metals GmbH занимается вторичной переработкой алюминия. Бенефициарами холдинга Forte Holding являются Александр Денисов и Сергей Белоусов.

Директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов считает, что процедура банкротства и возможная смена владельца не повлияют на действующие договоры аренды. «Смена владельца сама по себе не затрагивает действующие договоры аренды, если они надлежаще исполняются. Поэтому главная рекомендация арендаторам — заключать долгосрочные договоры и регистрировать их в Росреестре. Такой документ значительно сложнее расторгнуть в одностороннем порядке. Отдельный риск — временная невозможность собственника принимать платежи, например при аресте счетов. В этой ситуации юристы советуют вносить арендную плату через депозитный счет нотариуса. Это законный способ исполнить обязательства и лишить основания для расторжения договора»,— отметил господин Иванов.

Наталья Шинкарева