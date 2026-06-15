На трассе Новороссийск—Керчь открыли транспортную развязку у Анапы

На автодороге Новороссийск—Керчь в районе Анапы досрочно открыли новую транспортную развязку. Дорожный объект запустили для удобства путешественников в высокий туристический сезон, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

С мая 2024 года подъезд к Витязево был организован по временному плану. При движении прямо у водителей отсутствовала возможность повернуть влево.

В июне заработала развязка в форме клеверного листа в районе Витязево. Ввод узла в эксплуатацию позволил развести транспорт, следующий в направлении Крымского моста, Анапы, Витязево и местного аэропорта. На новом узле обустроено восемь съездов на все стороны.

На объекте завершаются работы по установке освещения и шумозащитных экранов. Ливневая канализация и барьерные ограждения уже смонтированы.

Полностью закончить реконструкцию отрезка автодороги Новороссийск—Керчь с 52-го по 73-й км намерены до конца года. Строителям осталось уложить 800 м асфальта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае начали применять новую систему распределения транспортных потоков с использованием специальных карточек, определяющих тип досмотра автомобилей.

Анна Гречко