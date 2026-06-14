Путин поблагодарил Сокурова за воспитание молодых дарований

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму режиссеру Александру Сокурову в связи с его 75-летием. Текст послания опубликовала пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин назвал господина Сокурова «автором яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов», который по праву входит «в число ведущих мастеров современного кинематографа».

«Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск. И конечно, за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований», — написал президент. Он пожелал юбиляру здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Как писал «Ъ», в апреле режиссер Любовь Аркус сообщила об отказе кинотеатров Санкт-Петербурга принимать ретроспективу фильмов Александра Сокурова, приуроченную к его юбилею. Госпожа Аркус также напомнила, что за последние четыре года ни один фильм господина Сокурова не получил прокатного удостоверения. При этом она сообщила, что режиссер получил подписанное Никитой Михалковым приглашение на Московский международный кинофестиваль.

Александр Сокуров позднее рассказывал, что действительно получил сообщение от Никиты Михалкова о решении ММКФ присудить ему приз «За вклад в мировой кинематограф». Однако в итоге награждение не состоялось. В пресс-службе ММКФ заявили, что президент кинофестиваля Никита Михалков не подписывал документы о вручении спецприза коллеге.

В мае Александр Сокуров должен был выступить с лекцией на Венецианской биеннале. Анонс мероприятия широко обсуждался в соцсетях среди русскоязычных жителей европейских стран. В соцсетях сообщали о петиции против выступления режиссера. Позднее мероприятие с его участием было отменено.

Андрей Плахов — к юбилею Александра Сокурова.