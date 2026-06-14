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Путин поблагодарил Сокурова за воспитание молодых дарований

Путин поздравил режиссера Сокурова с юбилеем

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму режиссеру Александру Сокурову в связи с его 75-летием. Текст послания опубликовала пресс-служба Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин назвал господина Сокурова «автором яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов», который по праву входит «в число ведущих мастеров современного кинематографа».

«Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск. И конечно, за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований», — написал президент. Он пожелал юбиляру здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Как писал «Ъ», в апреле режиссер Любовь Аркус сообщила об отказе кинотеатров Санкт-Петербурга принимать ретроспективу фильмов Александра Сокурова, приуроченную к его юбилею. Госпожа Аркус также напомнила, что за последние четыре года ни один фильм господина Сокурова не получил прокатного удостоверения. При этом она сообщила, что режиссер получил подписанное Никитой Михалковым приглашение на Московский международный кинофестиваль.

Александр Сокуров позднее рассказывал, что действительно получил сообщение от Никиты Михалкова о решении ММКФ присудить ему приз «За вклад в мировой кинематограф». Однако в итоге награждение не состоялось. В пресс-службе ММКФ заявили, что президент кинофестиваля Никита Михалков не подписывал документы о вручении спецприза коллеге.

В мае Александр Сокуров должен был выступить с лекцией на Венецианской биеннале. Анонс мероприятия широко обсуждался в соцсетях среди русскоязычных жителей европейских стран. В соцсетях сообщали о петиции против выступления режиссера. Позднее мероприятие с его участием было отменено.

Андрей Плахов — к юбилею Александра Сокурова.

Фотогалерея

«Кино никогда не являлось для меня ценностью»

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Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Подорвихе, деревне, которой больше не существует на карте России: через пять лет после его рождения она была затоплена во время строительства Иркутской гидроэлектростанции. Будущий кинорежиссер рос в семье военного, которая часто переезжала с места на место, поэтому в школу Сокуров пошел в Польской Народной Республике, а окончил ее в Туркмении

Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Подорвихе, деревне, которой больше не существует на карте России: через пять лет после его рождения она была затоплена во время строительства Иркутской гидроэлектростанции. Будущий кинорежиссер рос в семье военного, которая часто переезжала с места на место, поэтому в школу Сокуров пошел в Польской Народной Республике, а окончил ее в Туркмении

Фото: РИА Новости

На режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии Сокуров поступил в 1975 году, где за отличную учебу получил именную стипендию Эйзенштейна. Однако учебу ему пришлось окончить на год раньше положенного срока из-за конфликта с администрацией института и руководителями Госкино, которые обвинили его в формализме и антисоветских настроениях. Конфликт с руководством института привел к тому, что первую картину будущего режиссера «Одинокий голос человека» по произведениям Андрея Платонова отказались засчитывать за дипломную работу и планировали уничтожить. Чтобы спасти фильм, который в дальнейшем удостоился множества наград, Сокурову пришлось взломать архив и похитить пленку

На режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии Сокуров поступил в 1975 году, где за отличную учебу получил именную стипендию Эйзенштейна. Однако учебу ему пришлось окончить на год раньше положенного срока из-за конфликта с администрацией института и руководителями Госкино, которые обвинили его в формализме и антисоветских настроениях. Конфликт с руководством института привел к тому, что первую картину будущего режиссера «Одинокий голос человека» по произведениям Андрея Платонова отказались засчитывать за дипломную работу и планировали уничтожить. Чтобы спасти фильм, который в дальнейшем удостоился множества наград, Сокурову пришлось взломать архив и похитить пленку

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1980 году Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм», где и снял свои первые картины. Однако его фильмы вызвали негативную реакцию как Госкино, так и партийных органов и не допускались до проката, а сам режиссер не раз говорил, что ему предназначено место в лагере под Сыктывкаром. Однако в конце 1980-х годов его фильмы оказались с восторгом приняты на международных кинофестивалях. В 1988 году он снимает фильм «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма) по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», который в 2000 году был включен в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа

В 1980 году Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм», где и снял свои первые картины. Однако его фильмы вызвали негативную реакцию как Госкино, так и партийных органов и не допускались до проката, а сам режиссер не раз говорил, что ему предназначено место в лагере под Сыктывкаром. Однако в конце 1980-х годов его фильмы оказались с восторгом приняты на международных кинофестивалях. В 1988 году он снимает фильм «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма) по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», который в 2000 году был включен в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа

Фото: РИА Новости

«Не массы шли за Гитлером и Лениным, а наоборот. Сначала идет преступление народа, а потом появляется небольшой дурно пахнущий субъект, который этих ослепленных людей куда-то увлекает». Фильм «Телец», вторая картина из режиссерской тетралогии, показал больного и изолированного от внешнего мира Владимира Ленина, который доживает последние месяцы в Горках. Эта картина получила семь премий «Ника». (На фото — Александр Сокуров (слева) и первый президент России Борис Ельцин (справа) во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника»)

«Не массы шли за Гитлером и Лениным, а наоборот. Сначала идет преступление народа, а потом появляется небольшой дурно пахнущий субъект, который этих ослепленных людей куда-то увлекает». Фильм «Телец», вторая картина из режиссерской тетралогии, показал больного и изолированного от внешнего мира Владимира Ленина, который доживает последние месяцы в Горках. Эта картина получила семь премий «Ника». (На фото — Александр Сокуров (слева) и первый президент России Борис Ельцин (справа) во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника»)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Создавать на экране романтизм смерти, романтизм войны — отвратительное и недостойное мужчины дело». Фильм «Александра» (на фото — кадр из фильма), снятый Сокуровым в 2007 году, рассказывал историю пожилой женщины, которая приезжает в послевоенную Чечню навестить своего внука — живущего войной молодого офицера. Однако цель ее поездки куда масштабнее, чем просто встреча с родственником: она надеется подарить людям, чьи души были искалечены войной, хоть каплю доброты и сострадания, вернув их тем самым к жизни

«Создавать на экране романтизм смерти, романтизм войны — отвратительное и недостойное мужчины дело». Фильм «Александра» (на фото — кадр из фильма), снятый Сокуровым в 2007 году, рассказывал историю пожилой женщины, которая приезжает в послевоенную Чечню навестить своего внука — живущего войной молодого офицера. Однако цель ее поездки куда масштабнее, чем просто встреча с родственником: она надеется подарить людям, чьи души были искалечены войной, хоть каплю доброты и сострадания, вернув их тем самым к жизни

Фото: РИА Новости

«В России нечего смотреть, это не визуальная страна. Для формирования режиссера идеальнее условий не придумать»

«В России нечего смотреть, это не визуальная страна. Для формирования режиссера идеальнее условий не придумать»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Кроме фильмов, Александр Сокуров поставил в Большом театре оперу «Борис Годунов», которую он создавал специально для Новой сцены по либретто Модеста Петровича Мусоргского в редакции 1871 года. И хотя опера писалась как трагедия — трагедия народа и трагедия личности царя, сам Сокуров назвал постановку «историей абсолютно счастливых людей», так как каждый из ее героев реализовал свою мечту и добился всех целей, что себе наметил

Кроме фильмов, Александр Сокуров поставил в Большом театре оперу «Борис Годунов», которую он создавал специально для Новой сцены по либретто Модеста Петровича Мусоргского в редакции 1871 года. И хотя опера писалась как трагедия — трагедия народа и трагедия личности царя, сам Сокуров назвал постановку «историей абсолютно счастливых людей», так как каждый из ее героев реализовал свою мечту и добился всех целей, что себе наметил

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Значительное кинопроизведение сегодня можно создать, только открыв Фолкнера, Диккенса и вообще толстый роман. Только там можно теперь испытать волнение и восторг»

«Значительное кинопроизведение сегодня можно создать, только открыв Фолкнера, Диккенса и вообще толстый роман. Только там можно теперь испытать волнение и восторг»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ляшко

В 2011 году на экраны вышел фильм «Фауст», который стал заключительной частью режиссерской тетралогии власти: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Фильм, снятый по мотивам первой части поэтической драмы Гёте, центральным сюжетом которого стала любовная линия Фауста и Маргариты, получил премию «Золотой лев» на 68-м Венецианском кинофестивале

В 2011 году на экраны вышел фильм «Фауст», который стал заключительной частью режиссерской тетралогии власти: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Фильм, снятый по мотивам первой части поэтической драмы Гёте, центральным сюжетом которого стала любовная линия Фауста и Маргариты, получил премию «Золотой лев» на 68-м Венецианском кинофестивале

Фото: Proline Film

Александр Сокуров и его фильмы удостоились множества кинонаград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии имени Робера Брессона, приза FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля, наград российских кинофестивалей «Кинотавр», «Виват кино России!», премий «Ника», ТЭФИ и многих других. Кроме того, решением Европейской киноакадемии он был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино

Александр Сокуров и его фильмы удостоились множества кинонаград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии имени Робера Брессона, приза FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля, наград российских кинофестивалей «Кинотавр», «Виват кино России!», премий «Ника», ТЭФИ и многих других. Кроме того, решением Европейской киноакадемии он был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Все плохое во мне — от визуального влияния. Все лучшее во мне создано литературой»

«Все плохое во мне — от визуального влияния. Все лучшее во мне создано литературой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В фильме «Франкофония» (на фото — кадр из фильма), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, Александр Сокуров показал судьбу уникальной коллекции произведений искусства и реликвий Лувра во время фашистской оккупации Франции, а само действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году

В фильме «Франкофония» (на фото — кадр из фильма), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, Александр Сокуров показал судьбу уникальной коллекции произведений искусства и реликвий Лувра во время фашистской оккупации Франции, а само действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году

Фото: arte France Cinéma / Centre National de la Cinématographie / Deutscher Film

«Человека, видевшего что-то собственными глазами, трудно убедить, что этого не было. Для него виденное — свершившийся факт. Кино в этом смысле — страшное оружие»

«Человека, видевшего что-то собственными глазами, трудно убедить, что этого не было. Для него виденное — свершившийся факт. Кино в этом смысле — страшное оружие»

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

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Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Подорвихе, деревне, которой больше не существует на карте России: через пять лет после его рождения она была затоплена во время строительства Иркутской гидроэлектростанции. Будущий кинорежиссер рос в семье военного, которая часто переезжала с места на место, поэтому в школу Сокуров пошел в Польской Народной Республике, а окончил ее в Туркмении

Фото: РИА Новости

На режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии Сокуров поступил в 1975 году, где за отличную учебу получил именную стипендию Эйзенштейна. Однако учебу ему пришлось окончить на год раньше положенного срока из-за конфликта с администрацией института и руководителями Госкино, которые обвинили его в формализме и антисоветских настроениях. Конфликт с руководством института привел к тому, что первую картину будущего режиссера «Одинокий голос человека» по произведениям Андрея Платонова отказались засчитывать за дипломную работу и планировали уничтожить. Чтобы спасти фильм, который в дальнейшем удостоился множества наград, Сокурову пришлось взломать архив и похитить пленку

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1980 году Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм», где и снял свои первые картины. Однако его фильмы вызвали негативную реакцию как Госкино, так и партийных органов и не допускались до проката, а сам режиссер не раз говорил, что ему предназначено место в лагере под Сыктывкаром. Однако в конце 1980-х годов его фильмы оказались с восторгом приняты на международных кинофестивалях. В 1988 году он снимает фильм «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма) по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», который в 2000 году был включен в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа

Фото: РИА Новости

«Не массы шли за Гитлером и Лениным, а наоборот. Сначала идет преступление народа, а потом появляется небольшой дурно пахнущий субъект, который этих ослепленных людей куда-то увлекает». Фильм «Телец», вторая картина из режиссерской тетралогии, показал больного и изолированного от внешнего мира Владимира Ленина, который доживает последние месяцы в Горках. Эта картина получила семь премий «Ника». (На фото — Александр Сокуров (слева) и первый президент России Борис Ельцин (справа) во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника»)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Создавать на экране романтизм смерти, романтизм войны — отвратительное и недостойное мужчины дело». Фильм «Александра» (на фото — кадр из фильма), снятый Сокуровым в 2007 году, рассказывал историю пожилой женщины, которая приезжает в послевоенную Чечню навестить своего внука — живущего войной молодого офицера. Однако цель ее поездки куда масштабнее, чем просто встреча с родственником: она надеется подарить людям, чьи души были искалечены войной, хоть каплю доброты и сострадания, вернув их тем самым к жизни

Фото: РИА Новости

«В России нечего смотреть, это не визуальная страна. Для формирования режиссера идеальнее условий не придумать»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Кроме фильмов, Александр Сокуров поставил в Большом театре оперу «Борис Годунов», которую он создавал специально для Новой сцены по либретто Модеста Петровича Мусоргского в редакции 1871 года. И хотя опера писалась как трагедия — трагедия народа и трагедия личности царя, сам Сокуров назвал постановку «историей абсолютно счастливых людей», так как каждый из ее героев реализовал свою мечту и добился всех целей, что себе наметил

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Значительное кинопроизведение сегодня можно создать, только открыв Фолкнера, Диккенса и вообще толстый роман. Только там можно теперь испытать волнение и восторг»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ляшко

В 2011 году на экраны вышел фильм «Фауст», который стал заключительной частью режиссерской тетралогии власти: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Фильм, снятый по мотивам первой части поэтической драмы Гёте, центральным сюжетом которого стала любовная линия Фауста и Маргариты, получил премию «Золотой лев» на 68-м Венецианском кинофестивале

Фото: Proline Film

Александр Сокуров и его фильмы удостоились множества кинонаград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии имени Робера Брессона, приза FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля, наград российских кинофестивалей «Кинотавр», «Виват кино России!», премий «Ника», ТЭФИ и многих других. Кроме того, решением Европейской киноакадемии он был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Все плохое во мне — от визуального влияния. Все лучшее во мне создано литературой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В фильме «Франкофония» (на фото — кадр из фильма), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, Александр Сокуров показал судьбу уникальной коллекции произведений искусства и реликвий Лувра во время фашистской оккупации Франции, а само действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году

Фото: arte France Cinéma / Centre National de la Cinématographie / Deutscher Film

«Человека, видевшего что-то собственными глазами, трудно убедить, что этого не было. Для него виденное — свершившийся факт. Кино в этом смысле — страшное оружие»

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

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