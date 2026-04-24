Сокуров прокомментировал решение ММКФ не вручать ему награду

Режиссер Александр Сокуров затруднился назвать причину, по которой ему не вручили специальный приз Московского международного кинофестиваля. Ранее стало известно, что кинорежиссер получил приглашение от президента ММКФ Никиты Михалкова приехать на фестиваль для вручения награды «За вклад в мировой кинематограф». Однако в церемонии закрытия ММКФ ни господин Сокуров, ни господин Михалков участия не принимали.

Фото: Юрий Феклистов, Коммерсантъ

«Что я могу сказать? Ну, сначала решили, потом передумали, — сказал Александр Сокуров "Подъему". — Я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря... Мы не за награды работаем, мы снимаем кино... Ну, невежливо, ну, грубо, по-хамски, но бог с ним. Пусть это будут их внутренние проблемы».

О приглашении для Александра Сокурова от Никиты Михалкова сообщила режиссер Любовь Аркус. Она также заявила, что петербургские кинотеатры отказались показывать фильмы господина Сокурова в рамках ретроспективы, планировавшейся к его 75-летию.

О том, как в Москве смотрели фильм Сокурова, читайте в репортаже Андрея Колесникова.