Выступление Александра Сокурова на Венецианской биеннале отменено

Лекция режиссера Александра Сокурова, которая должна была пройти сегодня в рамках параллельной программы к открытию Венецианской биеннале современного искусства, не состоится. Об этом сообщила пресс-служба биеннале, указав, что режиссер «в последний момент не смог приехать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сокуров

Фото: Юрий Феклистов, Коммерсантъ Александр Сокуров

Фото: Юрий Феклистов, Коммерсантъ

Выступление Александра Сокурова было ранее анонсировано как часть серии публичных событий под общим заголовком «Разногласия и мир». Предполагалось, что в этом цикле выступит также Суад Амири, писательница, архитектор и публицистка из Палестины. Но ее лекция, назначенная на 7 мая, тоже оказалась отменена.

Таким образом, из предварительно оглашенной программы «Разногласий и мира» состоится (8 мая) только последнее событие — паблик-ток с участием руководителей различных художественных департаментов биеннале: кинокритика Альберто Барберы (кинематограф), актера Уиллема Дефо (театр), хореографа Уэйна Макгрегора (танец), композитора Катерины Барбьери (музыка) и архитекторов Ван Шу и Лу Вэньюй (кураторы архитектурной биеннале 2027 года).

Фотогалерея Российский павильон на биеннале в Венеции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Павильон работает в формате закрытого предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, после чего записанные выступления будут показывать на больших экранах снаружи Фото: Manuel Silvestri / Reuters На площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов Фото: Manuel Silvestri / Reuters Посетители российского павильона Фото: Manuel Silvestri / Reuters Выступление российских артистов Фото: Manuel Silvestri / Reuters Возвращение России вызвало критику со стороны ЕС, а международное жюри Венецианской биеннале было вынуждено подать в отставку Фото: Manuel Silvestri / Reuters Выступление российских артистов Фото: Manuel Silvestri / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Павильон работает в формате закрытого предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, после чего записанные выступления будут показывать на больших экранах снаружи Фото: Manuel Silvestri / Reuters На площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов Фото: Manuel Silvestri / Reuters Посетители российского павильона Фото: Manuel Silvestri / Reuters Выступление российских артистов Фото: Manuel Silvestri / Reuters Возвращение России вызвало критику со стороны ЕС, а международное жюри Венецианской биеннале было вынуждено подать в отставку Фото: Manuel Silvestri / Reuters Выступление российских артистов Фото: Manuel Silvestri / Reuters Смотреть

Официальное открытие биеннале состоится 9 мая, а продлится самый престижный смотр мирового современного искусства до 22 ноября. Россия планирует представить в Венеции видеозапись международного музыкально-исполнительского перформанса «Дерево укоренено в небе», который в закрытом для широкой публики режиме будет проходить в российском павильоне до 8 мая.

Интервью Михаила Швыдкого об участии России в Венецианской биеннале читайте здесь.

Василий Лепских