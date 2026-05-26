Татьяна Нечепаева: Туристы на Дону в среднем останавливаются на полтора дня

Постояльцы отелей в Ростовской области снимают номера в среднем на один-полтора дня. Об этом сообщила генеральный директор компании «Рейна Тур НТВ» Татьяна Нечепаева в открытом интервью «Ъ-Ростов».

По словам госпожи Нечепаевой, основную долю турпотока Ростовской области составляют транзитные туристы, которые едут в Крым, Краснодарский край и республики Кавказа. «Туриста недельного в Ростове так такого нет. Останавливаются на один-полтора дня, что за это время можно успеть? Толком даже город не посмотреть»,— отметила эксперт.

Сейчас отели Ростова вынуждены сильно снижать цены, чтобы обеспечить загрузку, говорит Елена Нечепаева. «Номера, которые стоят 8 тыс. — 10 тыс. руб. за ночь, сейчас продают по 5 тыс. руб. Отельеры обеспокоены и просят нас, представителей туристических компаний, обеспечить поток туристов. Но в силу ряда причин сделать это сложно»,— говорит она.

Среди факторов, препятствующих развитию туризма в Ростовской области, эксперт называет неработающий аэропорт, отсутствие благоустройства (качественных дорог, общественных туалетов, озеленения) и масштабных событий (фестивалей, выставок).

