Уходящая в отставку директор Национальной разведки США Тулси Габбард решила сделать это громко. 12 июня она опубликовала материалы по расследованию деятельности биолабораторий, финансируемых американскими налогоплательщиками. Согласно документам, более трети таких объектов (порядка 40) по всему миру находятся на Украине и бюджет США потратил на них более $200 млн. Габбард заявила о непрозрачности их деятельности и выразила серьезные опасения по поводу сохранности патогенов в условиях продолжающегося конфликта. Кроме того, она подчеркнула, что работа велась и над усилением опасных свойств патогенов, что вызывает сомнения в оборонительном характере программы. Публикация резко разделила общество: одни приветствовали шаг как честный и гражданственный, другие обвинили Габбард в «игре на стороне Кремля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед выходом в отставку 30 июня глава Национальной разведки США Тулси Габбард громко хлопнула дверью, опубликовав результаты расследования деятельности глобальной сети биолабораторий, финансируемых из американского бюджета

Фото: Heather Diehl / Getty Images Перед выходом в отставку 30 июня глава Национальной разведки США Тулси Габбард громко хлопнула дверью, опубликовав результаты расследования деятельности глобальной сети биолабораторий, финансируемых из американского бюджета

Фото: Heather Diehl / Getty Images

В пятницу, 12 июня, директор Национальной разведки США (DNI) Тулси Габбард опубликовала заявление и рассекреченные материалы по глобальной программе биолабораторий, финансируемых американскими налогоплательщиками. Это стало одним из последних ее официальных действий перед отставкой, которая вступает в силу 30 июня.

О расследовании стало известно в начале мая 2026 года (см. “Ъ” от 12 мая). Тогда Габбард в комментарии для New York Post сообщила, что ее команда занимается расследованием деятельности биолабораторий и сообщит о его итогах общественности.

Расследование проводилось во исполнение указа президента США Дональда Трампа №14292 от 25 мая 2025 года о прекращении федерального финансирования исследований по усилению функции вирусов.

Согласно рассекреченным документам, США финансировали более 120 биолабораторий более чем в 30 странах.

Многие из них занимались исследованиями с опасными и высокозаразными патогенами, в ряде случаев включая работы по усилению их функции. Именно этот факт вызывал серьезные подозрения в исключительно оборонительном характере программы и заставлял новые власти задуматься о замыслах по их возможному военному применению.

Особое внимание в опубликованных материалах уделено Украине. Согласно документам, США поддерживали там более 40 биологических лабораторий (почти треть всех учреждений). Программа включала как модернизацию существующих объектов, так и строительство новых. Среди конкретных примеров — Херсонская диагностическая лаборатория (выделено порядка $1,73 млн), Институт ветеринарной медицины ($2,11 млн), Центральная референс-лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института ($3,49 млн), а также Закарпатская диагностическая лаборатория ($1,92 млн).

Главным подрядчиком выступала американская компания Black & Veatch, а украинские субподрядчики, такие как Techno Project, Macrochem, Mediamax и другие, занимались строительством и поставками оборудования. Работа с патогенами требовала специальных разрешений, которые выдавались Министерством здравоохранения Украины.

Патогены, с которыми работали лаборатории, включали как наследие советских времен, а именно сохранившиеся старые штаммы, так и «новые» вирусы. Среди имеющихся материалов — сибирская язва, туляремия, туберкулез, африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла, коронавирусы ближневосточного респираторного синдрома и тяжелого острого респираторного синдрома, вирус Марбург, вирус Эбола, вирус Ласса, чума, риккетсии и другие. Упоминались также исследования генома высокопатогенного птичьего гриппа и других высокопатогенных вирусов. Лаборатории занимались диагностикой, мониторингом болезней, обучением ученых работе в условиях биобезопасности и хранением патогенов.

Программа официально стартовала в 2005 году, после того как США и Украина подписали соглашение в рамках Программы совместного снижения угрозы, известной также как программа Нанна—Лугара. Провозглашенная цель заключалась в предотвращении распространения технологий и патогенов, потенциально пригодных для биологического оружия. 2008 год стал периодом активной фазы реализации программы: строительства, оснащения лабораторий и выдачи разрешений на проведение работ. Общие инвестиции США в украинские лаборатории и связанные с ними объекты с 2005 года составили примерно $200 млн.

«До настоящего момента доказательства существования и финансирования этих лабораторий сознательно утаивались от американского народа. Информация об их существовании, истории, местонахождении и финансировании намеренно скрывалась влиятельными людьми, которые ложно заявляли, что таких лабораторий не существует, и обвиняли любого, кто говорит иное, в том, что он является иностранным агентом и предателем Америки»,— говорится в заявлении Тулси Габбард.

Она подчеркивает, что многие лаборатории занимались исследованиями опасных патогенов, «в том числе опасными исследованиями по усилению функции при очень слабых прозрачности и контроле».

«Политики, так называемые медицинские специалисты вроде доктора Энтони Фаучи, а также структуры в команде национальной безопасности администрации Джо Байдена,— продолжает Тулси Габбард,— лгали американскому народу о том, что касается существования поддерживаемых США биолабораторий».

Глава Национальной разведки выпустила новое руководство для разведсообщества, предполагающее усиление сбора информации о подобных объектах за рубежом.

Громко о биолабораториях заговорили на волне пандемии COVID-19 в 2020 году, когда появились сведения о тесном сотрудничестве американских структур, включая Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний под руководством Энтони Фаучи, с китайскими коллегами из Уханьского института вирусологии в области исследования коронавирусов, включая элементы усиления их функции.

Тема в очередной раз всплыла после начала СВО в феврале 2022 года. Российская сторона заявила, что на подконтрольных территориях были обнаружены лаборатории с патогенами. В американских мейнстрим-медиа эти утверждения в основном восприняли как российскую дезинформацию. Однако в марте 2022 года в Сенате США произошла громкая перепалка: тогда еще сенатор, а ныне госсекретарь Марко Рубио спросил Викторию Нуланд, на тот момент заместителя госсекретаря США по политическим делам, о наличии биолабораторий на Украине. Нуланд не стала отрицать их существование и ответила: «Украина имеет биологические исследовательские объекты, и мы сейчас весьма обеспокоены тем, что российские силы могут попытаться взять их под контроль». Она добавила, что США работают с Украиной, чтобы предотвратить попадание материалов к РФ.

Реакция на нынешнюю публикацию материалов Национальной разведки в США и за их пределами оказалась резко поляризованной.

Среди американских консерваторов поддержку главе разведсообщества выразила Эрика Кирк, вдова Чарли Кирка, основателя Turning Point USA. Она публично поблагодарила Тулси Габбард за «разоблачение их лжи» и назвала ее поступок важным шагом к прозрачности. Многие консервативные медиа, включая Fox News, New York Post и Breitbart, приветствовали публикацию как «информационную бомбу» и акт борьбы с «глубинным государством».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оперативно откликнулась на событие: «Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине».

В то же время западные либеральные и мейнстрим-издания, такие как CNN, MSNBC, The Washington Post и The New York Times, восприняли материалы как «игру на стороне России». Журналист Financial Times Кристофер Миллер резко раскритиковал публикацию, указав на ошибки в документах, включая неверное расположение Киева на карте и выдуманный город Cherniv. Ряд американских экспертов по биобезопасности настаивают, что ничего нового документы не раскрыли: программа совместного снижения угрозы была публичной с 2005 года, носила оборонительный и диагностический характер и никак не доказывает разработку биологического оружия.

Екатерина Мур, Вашингтон