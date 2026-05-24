Чужая среди несвоих

Директор Национальной разведки (DNI) США Тулси Габбард объявила о своей отставке, которая вступит в силу 30 июня. Официальной причиной названа тяжелая болезнь мужа, требующая ее постоянного присутствия в семье. Однако наблюдатели в Вашингтоне сходятся во мнении, что сугубо личные обстоятельства отставки наложились на системный кризис в отношениях главы DNI с Белым домом. Независимая позиция Тулси Габбард по ключевым вопросам национальной безопасности, в частности по ядерной программе Ирана и целесообразности военной операции против Исламской Республики, давно сделала ее неудобной фигурой в администрации Трампа, где лояльность ценится гораздо превыше всего. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-директор Национальной разведки США Тулси Габбард

Фото: Alex Brandon / AP, AP Экс-директор Национальной разведки США Тулси Габбард

Фото: Alex Brandon / AP, AP

В пятницу, 22 мая 2026 года, Тулси Габбард объявила об отставке с поста директора Национальной разведки США. Она возглавила ведомство, координирующее работу 18 американских разведывательных агентств, в феврале 2025 года, после инаугурации Дональда Трампа на второй срок.

Габбард опубликовала заявление в соцсети X: «К сожалению, я вынуждена подать в отставку, действительную с 30 июня 2026 года. У моего мужа Абрахама недавно была диагностирована крайне редкая форма рака костей... В это время я должна отойти от государственной службы, чтобы быть рядом с ним».

Габбард проработала на своем посту около 16 месяцев. Как сообщали американские СМИ (в частности, Fox News) в поданном президенту прошении об отставке она поблагодарила его за оказанное доверие и отметила достигнутый прогресс в повышении прозрачности работы разведсообщества. Трамп оперативно отреагировал в Truth Social: «К сожалению, после отличной работы Тулси Габбард покидает администрацию 30 июня»,— написал он, уточнив, что и. о. директора будет ее заместитель Аарон Лукас.

Решение госпожи Габбард выглядит глубоко личным — известно, что семья для нее всегда стояла на первом месте. Однако аналитики полагают, что семейные обстоятельства могли стать «последней каплей», побудившей уйти чиновницу, несогласную с политикой Белого дома.

Первые сигналы об имеющихся разногласиях появились весной 2025 года. В марте на сенатских слушаниях по ежегодной оценке угроз Габбард заявила: разведсообщество считает, что Иран не ведет активную разработку ядерного оружия и имеются лишь отдаленные перспективы его обретения в будущем.

Это заявление прозвучало на фоне подготовки и последующих ударов США по ядерным объектам Ирана. Трамп, согласно утечкам, отреагировал жестко, заявив прессе, что его «не волнует» то, что думает Тулси Габбард.

Тогда, на фоне военных действий, Габбард, по данным СМИ, была частично отстранена от принятия ключевых решений по ведению операции. С тех пор начали появляться первые слухи о ее отставке.

Габбард тем не менее их всячески опровергала и пыталась демонстрировать лояльность президенту. Она инициировала и активно поддерживала расследования по чувствительным для администрации темам. В частности, громко заявляла о необходимости глубокого разбора действий администрации 44-го президента Барака Обамы по делу о «вмешательстве» России в выборы 2016 года. Однако ключевой фигурой здесь стала экс-генпрокурор Пэм Бонди, которая запустила процесс, но не смогла дать делу ход в том объеме, на который рассчитывал Трамп. Бонди ушла в отставку в апреле 2026 года, не добившись ощутимых результатов.

Габбард запустила также масштабную проверку более 120 биолабораторий за рубежом, финансируемых США (включая свыше 40 на Украине). «COVID-19 показал катастрофические последствия таких исследований»,— подчеркивала директор DNI.

Слухи о возможной отставке возобновились с новой силой в марте 2026 года, после того как директор Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент (близкий соратник Габбард) ушел в отставку со скандалом, публично раскритиковав политику администрации по Ирану и заявив об отсутствии непосредственной угрозы с его стороны безопасности США. Габбард не стала активно дистанцироваться от коллеги и не поддержала жесткие обвинения в его адрес. Более того, на очередных слушаниях в Конгрессе она заняла демонстративно нейтральную позицию. Это соратники Трампа восприняли как очередной сигнал, что она по-прежнему не стала полноценным членом команды и не готова поступиться принципами ради коллективной игры.

Тулси Габбард действительно никогда не была классическим «командным игроком». Она — бывшая конгрессвумен от Гавайев (2-й округ, 2013–2021 годы), до этого служила в армии США. Она участвовала в боевых операциях в Ираке (2004–2005) и в гуманитарной миссии в Кувейте, после чего стала одним из самых видных антивоенных политиков в Америке.

В 2017 году она совершила двусмысленный для американского политика визит в Сирию, где встретилась с тогдашним президентом Башаром Асадом, за что ее обвиняли в пророссийских симпатиях.

О Габбард активно заговорили в 2020 году, после предвыборных дебатов Демократической партии, где она пережила свой звездный час.

Там она жестко критиковала Камалу Харрис (на тот момент бывшего генпрокурора Калифорнии), обвинив ее в двуличии и двойных стандартах в вопросах уголовного права. Этот момент многие запомнили как один из самых ярких в праймериз. В дальнейшем судьба окончательно развела двух этих представительниц Демократической партии. Харрис сначала стала вице-президентом при Байдене, а затем и кандидатом в президенты. Габбард же покинула партию и в итоге оказалась в команде Трампа.

Отставка Габбард — уже не первая в череде увольнений в кабинете Трампа за относительно короткий срок. Аналитики указывают, что главным критерием отбора кандидатов в администрацию стала лояльность и принадлежность к числу «ястребов». Именно таков упомянутый Аарон Лукас, который будет временно исполнять обязанности главы Национальной разведки. Букмекеры дают ему самые высокие шансы возглавить ведомство на постоянной основе. Он бывший сотрудник ЦРУ, работавший в Совете национальной безопасности в первый президентский срок Трампа.

Относительно высокие шансы заменить Тулси Габбард имеет и Девин Нуньес (17%). Он экс-конгрессмен-республиканец от Калифорнии, который с 2015 по 2019 год возглавлял комитет Палаты представителей по разведке. В прошлом — один из самых активных сторонников Трампа в Конгрессе, в 2021 году он покинул политику и стал генеральным директором Trump Media & Technology Group (соцсеть Truth Social). В настоящее время — председатель Консультативного совета при президенте по вопросам разведки.

Среди вероятных кандидатов (13%) называют и конгрессвумен Элизу Стефаник (Нью-Йорк). Ее активно продвигает сенатор Джим Бэнкс, отмечая легкость утверждения в Сенате и жесткую позицию по Ирану и национальной безопасности.