Сами с вирусами

Национальная разведка США проведет проверку более чем 120 зарубежных биолабораторий (в том числе 40 — на Украине), существующих на американские деньги. Об этом журналистам заявила директор разведслужбы Тулси Габбард, не исключившая, что эти лаборатории могли заниматься исследованиями, представляющими угрозу для всего мира. Их деятельность, по ее словам, активно поддерживалась предыдущей американской администрацией, в то время как нынешний президент США намерен положить ей конец. Ранее российские власти не раз выражали обеспокоенность в связи с американскими биолабораториями, многие из которых расположены у границ РФ.

Директор Национальной разведывательной службы США Тулси Габбард

Фото: Alex Brandon / AP Директор Национальной разведывательной службы США Тулси Габбард

О предстоящей проверке 120 финансируемых США биолабораторий в 30 странах сообщило издание New York Post со ссылкой на комментарий Тулси Габбард. По ее словам, сотрудники ее управления (стоящего над всеми разведывательными структурами США) «установят, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно "исследования" (кавычки были в оригинальной цитате Тулси Габбард на английском языке.— “Ъ”) там проводятся, чтобы положить конец опасным исследованиям, направленным на усиление функций (вирусов/патогенов.— “Ъ”), которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и всего мира».

«Пандемия COVID-19 показала, какое катастрофическое глобальное воздействие могут оказать исследования опасных патогенов в биолабораториях»,— добавила она. Напомним, представители администрации Дональда Трампа считают, что источником коронавируса стала одна из китайских биолабораторий, сотрудники которой экспериментировали с высокоопасными патогенами. Китайские власти это отрицают.

Судя по заявлению Тулси Габбард, у ее управления есть основания полагать, что финансируемые США зарубежные биолаборатории занимаются схожими по степени рисков исследованиями.

При этом она подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена «лгали американскому народу о существовании финансируемых и обеспечиваемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду».

Анонсированные Тулси Габбард проверки являются частью работы по реализации прошлогоднего указа Дональда Трампа о запрете на выделение из американского бюджета средств на исследования, связанные с усилением функций вирусов и патогенов (gain-of-function) через модификацию их ДНК, если они проводятся без должного контроля и не в соответствии с американскими стандартами. «В ходе подобных исследований можно сделать тот или иной вирус более агрессивным по отношению к зараженному и даже смертоносным, ускорить его переход от птиц или животных к людям, позволить ему быстрее распространяться и так далее. Все это отдельные свойства, выраженность которых можно повысить при работе с синтезом ДНК,— пояснила “Ъ” директор Междисциплинарного центра по глобальным проблемам биобезопасности СПбГУ Анастасия Малыгина.— В мирных целях подобные эксперименты ставятся для того, чтобы, не дожидаясь постепенного процесса естественной мутации, в ускоренном порядке понять, насколько тот или иной вирус, обнаруженный, скажем, у птицы или животного, будет опасен для человека и как от него защититься».

Но у таких исследований может быть и военное назначение. Разработка биооружия запрещена Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), участниками которой являются почти все страны мира. Однако у КБТО нет механизма проверок, что делает ее менее эффективной.

Кроме того, она не запрещает военным ведомствам заниматься изучением патогенов в оборонных целях. Большинство поддерживаемых США биолабораторий за рубежом финансировались из бюджета Пентагона. В статье New York Post отдельно подчеркивается, что около 40 таких лабораторий находятся на Украине. У Управления Национальной разведки США, как сказано в публикации, есть опасения, что эти лаборатории «могут быть скомпрометированы» в ходе нынешнего вооруженного противостояния Украины с Россией.

Российские власти уже много лет указывают на риски, связанные с деятельностью финансируемых США зарубежных биолабораторий, многие из которых расположены в постсоветских странах. В Москве не исключают, что эти структуры могут заниматься разработкой биологического оружия. Вскоре после начала СВО по инициативе России состоялось специальное заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого постпред РФ Василий Небензя сообщил, что в распоряжении российского Минобороны «оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из по крайней мере 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии». Из его выступления следовало, что эта работа координируется Пентагоном. К требованию России расследовать деятельность Украины и США, идущей вразрез с КБТО, присоединился и Китай.

В Киеве и Вашингтоне же тогда заверили, что речь идет об исследованиях исключительно мирной направленности, и обвинили Россию в дезинформации, нацеленной на оправдание ввода войск на Украину (см. “Ъ” от 12 марта 2022 года).

В то же время тогдашняя замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе публично заявила, что США «весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять под контроль биологические исследовательские объекты на Украине».

«Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся»,— сообщила она.

При этом Москва еще за несколько лет до СВО выступила в рамках КБТО с инициативой, чтобы любая медико-биологическая деятельность за пределами национальных границ включалась государствами—участниками конвенции в регулярно подаваемую ими декларацию в рамках мер по укреплению доверия. Это предложение, однако, так и не было реализовано. Впрочем, о некоторых исследованиях, которые ранее проводились в украинских биолабораториях под эгидой США, можно узнать из перечня на сайте американского посольства в Киеве. Среди прочего в нем числятся: «Оценка риска отдельных ОРВИ птиц, потенциально переносимых перелетными птицами над Украиной», «Распространенность вируса крымской геморрагической лихорадки Конго и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность в дифференциальной диагностике пациентов с подозрением на лептоспироз», «Распространение вируса африканской чумы свиней среди домашних свиней и диких кабанов на Украине — наращивание потенциала для понимания передачи АЧС посредством характеристики изолятов вируса путем секвенирования генома и филогенетического анализа». Судя по информации на сайте американской дипмиссии, эти исследования проводились в первый срок администрации Дональда Трампа.

Елена Черненко