Негабаритный багаж при пересадке с поезда на автобусы в Крым не принимается

Компания «Гранд Сервис Экспресс» разъяснила правила провоза багажа для пассажиров поездов «Таврия», которые теперь следуют по укороченным маршрутам до Керчи. При пересадке с поездов на автобусы для пассажиров действуют стандартные нормы багажа — до 36 кг (плацкарт/купе), до 50 кг (СВ/Люкс), сумма измерений до 180 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Негабаритный багаж в автобусах не принимается. Крупных собак можно перевозить на задней площадке, на поводке и в наморднике; мелких — в переносках»,— говорится в сообщении перевозчика.

Как сообщал «Ъ-Кубань», после атак беспилотников из соображений безопасности с 10 июня пассажирские поезда по Крыму следуют только в светлое время суток. Часть пассажирских составов курсирует до станции Керчь, откуда пассажиров забирают автобусы и развозят до пунктов назначения.

В компании «Гранд Сервис Экспресс» отмечают, что для таких рейсов сформировано постоянное расписание автобусов. После прибытия в Керчь пассажиров на привокзальной площади ждут автобусы до Семи Колодезей, Владиславовки, Симферополя, Севастополя, Евпатории и ряда других населенных пунктов. Для пассажиров, у которых билет оформлен из Джанкоя: посадка в автобус возможна во Владиславовке или Симферополе.

«Посадка — на привокзальной площади или рядом со станцией. Автобусы на 50 мест — места есть для всех»,— говорится в сообщении.

Михеенко Дмитрий