Поезда «Таврия» будут ходить по измененному расписанию до конца сентября

Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила об изменении расписания поездов «Таврия», следующих в Крым, в связи с решениями оперативного штаба Республики Крым. Новый график вводится с 10 июня и будет действовать до конца сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Корректировки затронули поезда, следующие до Симферополя, Севастополя и Феодосии. В частности, изменено время прибытия и отправления составов №18/17 и №168/167 сообщением Москва—Симферополь, №28/27 Москва—Симферополь, №25/26 Минеральные Воды—Симферополь, №316/315 Адлер—Симферополь, а также ряда других маршрутов.

Поезд №179/180, ранее курсировавший между Санкт-Петербургом и Евпаторией, теперь будет следовать до Симферополя. Изменения также коснулись поездов Москва—Севастополь, Москва—Феодосия и составов с беспересадочными вагонами сообщением Белгород—Симферополь.

Перевозчик уточнил, что часть поездов «Таврия» отныне будет следовать только до Керчи. Информация о графике движения этих составов будет опубликована дополнительно.

Как сообщалось ранее, поезда дальнего следования, курсирующие между Крымом и материковой частью России, с 10 июня проходят по территории полуострова исключительно в светлое время суток. Актуальное расписание доступно на официальном сайте перевозчика.

Вячеслав Рыжков