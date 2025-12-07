Сбербанк и Альфа-Банк предъявили кубанскому зернотрейдеру требования на 45 млн

АО «Альфа-Банк» направило заявление в адрес временного управляющего кубанского ООО «Гермес-Агро» Павла Желтова о включении задолженности в реестр требований кредиторов банкрота. Размер долга агропредприятия перед банком, включая проценты, неустойку и пени, составляет 20,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо Альфа-Банка, заявление в адрес управляющего о включении в реестр задолженности банкрота на сумму почти 2 млн руб. направило ООО «Деметра Трейдинг». Основание — задолженность по допсоглашениям к рамочному договору поставки.

Ранее в адрес ООО «Гермес-Агро» поступили требования от ПАО «Сбербанк» на сумму 24,7 млн руб. (банк установил заемщику максимальный лимит овердрафта по кредитному договору в размере 24,4 млн руб. на срок до 29 апреля 2025 года) и АО «Лизинговая компания “КамАЗ”» на сумму 2 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Гермес-Агро» 30 октября 2025 года. Согласно документам суда Краснодарского края, АО «Альфа-Банк» направило заявление о признании должника несостоятельным. Требования составили 55,7 млн руб. От представителей «Гермес-Агро» поступило ходатайство об отложении судебного заседания, мотивированное намерением заключить мировое соглашение с Альфа-Банком, но представитель заявителя, а также Сбербанка возразили, указав, что должник выводит движимое имущество, также указав на злоупотребление правом со стороны должника. Суд встал на сторону банков.

В судебном заседании представители Альфа-Банка и Сбербанка указали, что в настоящее время задолженность «Гермеес-Агро» составляет более 80 млн руб. Также суд принял во внимание, что в Федресурсе размещено сообщение третьего кредитора — ООО «Джи Пи Си Рус» о намерении подать заявление о банкротстве ООО «Гермес-Агро».

Из картотеки арбитражных дел следует, что должнику предъявляются иски о взыскании задолженности от лизинговых компаний и других кредиторов (иск ООО «РБ Лизинг» на сумму более 24 млн. руб.). «Согласно Федресурсу, только с июля по сентябрь лизингодатели расторгли шесть договоров лизинга с должником, что свидетельствует о неоплате должником лизинговых платежей; с января 2025 года должник не гасил задолженность банку и лишь единожды накануне судебного заседания 15 сентября 2025 года со счета должника была списана небольшая часть (220 тыс. руб.)»,— говорится в определении арбитражного суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гермес-Агро» зарегистрировано в станице Динской Краснодарского края в 2017 году. Основной вид деятельности общества — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал компании — 1,1 млн руб. Генеральным директором и бенефициаром «Гермес-Агро» на протяжении всех лет существования компании является Максим Козулев. По итогам 2024 года выручка общества составила 1,7 млрд руб. (2023 — 2,3 млрд руб.), чистая прибыль — 10,5 млн руб. (в 2023-м — 55,2 млн руб.). Кредиторская задолженность компании на конец 2024 года составляла 58,5 млн руб., дебиторская — 96,3 млн руб.

Василий Хитрых