В Хосте благоустроят пешеходный маршрут на кладбище

Стартовали работы по благоустройству проезжей части и пешеходного маршрута на территории кладбища в Хостинском районе Сочи. Погост расположен на улице Леси Украинки, сообщили в мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По информации горадминистрации, это крупнейшее кладбище в Хосте, организованное в 1950 году. В настоящее время на нем находится свыше 10 тыс. захоронений. Всего на территории Сочи расположено 115 кладбищ. (в Лазаревском районе — 60, в Адлерском — 37, в Хостинском — 16, в Центральном — два).

Как рассказал глава Хостинского района администрации Сочи Иван Савин, решение о благоустройстве территории кладбища принято по просьбе жителей. «Общая протяженность благоустраиваемого маршрута составит более одного километра. Окончание работ запланировано до конца третьего квартала 2026 года»,— сказал глава района.

Василий Хитрых