На Кубани продажи мороженого сократились на 10%

В Краснодарском крае медианная цена мороженого в период с 1 апреля по 17 мая 2026 года составила 58 руб., что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом число покупок снизилось на 10%, свидетельствуют данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», подготовленные для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Снижение спроса на мороженое произошло на фоне роста стоимости продукции. При этом темпы подорожания оказались ниже, чем у ряда других категорий продуктов и напитков.

Эксперты отмечают, что потребление мороженого в значительной степени зависит от погодных условий. Более прохладная весна по сравнению с отдельными периодами прошлого года могла повлиять на покупательскую активность, несмотря на традиционный рост интереса к категории с наступлением теплого сезона.

По мере дальнейшего повышения температуры спрос на мороженое может восстановиться, поскольку для этой категории характерна выраженная сезонность продаж.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что средняя стоимость килограмма сливочного мороженого в Краснодарском крае достигла 973 руб., что на 100 руб. превышает общероссийский показатель. Годом ранее разница составляла 18 руб. Несмотря на сдержанный рост цен на сырье, итоговая стоимость мороженого демонстрирует опережающую динамику.

Анна Гречко