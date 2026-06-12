Главные новости к утру 12 июня

Силы ПВО сбили семь БПЛА, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, сейчас идет финализация документа.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил согласование с США части текста потенциального соглашения, несмотря на «противоречивые позиции Вашингтона» и «неоднократные акты агрессии».

Меры по приоритетному обеспечению российского топливного рынка представили на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака.

Компания SpaceX Илона Маска провела IPO 555,6 млн обыкновенных акций по цене публичного размещения $135 за акцию. Торги стартуют 12 июня на бирже Nasdaq, начальная оценка стоимости компании составит $1,77 трлн.

Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0 на матче открытия чемпионата мира по футболу. По итогам встречи мексиканцы возглавили группу А с тремя очками.

ЦИК Армении признал недействительными результаты голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках.

Бывший заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны. Накануне британский министр обороны Джон Хили подал в отставку.