МИД Ирана заявил о согласовании с США основных пунктов меморандума

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил согласование с США части текста потенциального соглашения. Слова господина Багаи цитирует Press TV.

По словам представителя МИДа Ирана, основные разделы меморандума о взаимопонимании, направленные на прекращение навязанной войны, близки к завершению, несмотря на «противоречивые позиции Вашингтона» и «неоднократные акты агрессии».

По информации источника The Guardian, меморандум не содержит конкретных договоренностей по атомному вопросу. В документе упоминаются механизмы, которые потребуются для дальнейших переговоров по теме ядерной программы Ирана и замороженных иранских активов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Ираном и США может быть подписано уже в ближайшие дни. По его словам, идет финализация документа.