Меры по обеспечению топливного рынка РФ обсудили на совещании у Новака

Меры по приоритетному обеспечению российского топливного рынка представили на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение приоритетного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами»,— указано в сообщении кабинета министров.

На совещании обсуждались вопросы обеспечения потребителей топливом, а также динамика цен на нефтепродукты.

В обсуждении ситуации в отрасли приняли участие министр сельского хозяйства Оксана Лут, а также представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минтранса, Минфина, Санкт-Петербургской биржи и крупнейших профильных компаний.