Трамп объявил о завершении войны с Ираном

Договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, сейчас идет финализация документа. Иранская сторона пока не комментировала договоренности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Daniel Heuer / Reuters Дональд Трамп

Фото: Daniel Heuer / Reuters

«Мы только что заключили отличное соглашение о завершении войны с Ираном <...> Мы можем подписать документы совсем скоро. Возможно, в выходные в Европе»,— сказал господин Трамп (трансляция велась на сайте Белого дома). Сам он присутствовать при подписании договора не сможет, однако там будет вице-президент Джей Ди Вэнс.

О скором подписании договора заявил и американский сенатор Линдси Грэм. «Я надеюсь, что нам действительно удалось достичь дипломатического решения по урегулированию иранского конфликта»,— написал он в X. По его словам, любое соглашение с Тегераном, касающееся его ядерной программы, будет представлено Конгрессу. Кроме того, сделка будет соответствовать «красным линиям».

Несколько часов назад Дональд Трамп отменил запланированные на ночь удары по Ирану. Он объяснил это тем, что переговоры вышли на уровень высшего руководства Исламской республики. «Заключительные пункты были как в концептуальном плане, так и в мельчайших деталях одобрены всеми вовлеченными сторонами»,— писал он в Truth Social.