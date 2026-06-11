Экс-замглавы МВД Дэн Джарвис назначен министром обороны Великобритании

Бывший заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера. Накануне британский бывший министр обороны Джон Хили подал в отставку.

53-летний Дэн Джарвис — бывший десантник. Он окончил военную академию Сэндхерст и служил в армии до 2011 года, после чего уволился в запас в звании майора.

В своем письме премьер-министру Киру Стармеру Джон Хили сообщил о несогласии с оборонной политикой Великобритании. Он назвал принимаемые королевством меры недостаточными «в это время все возрастающих угроз».