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Сборная Мексики одержала победу в матче открытия ЧМ по футболу

Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи мексиканцы возглавили группу А с тремя очками.

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Фото: Raquel Cunha / Reuters

На девятой минуте счет открыл нападающий Хулиан Киньонес. Второй мяч забил форвард Рауль Хименес. В матче было показано три красные карточки: в начале второго тайма был удален южноафриканец Яя Ситхоле, на излете второй половины игры поле покинул Темба Зване, а уже в компенсированное время в раздевалку отправился защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес.

Матч проходил на стадионе Azteca в Мехико. Следующий матч в группе А пройдет 12 июня. Его проведут команды Южной Кореи и Чехии. Игра начнется в 05:00 мск.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Как “Ъ” оценил все группы чемпионата, читайте в материале «Квартетный вопрос».

Арнольд Кабанов

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Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фото: Henry Romero / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

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Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фото: Henry Romero / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

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