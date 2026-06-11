Застройщик восстановит пострадавшие от БПЛА квартиры в Ростове

В Ростове-на-Дону застройщик поможет восстановить квартиры жителей дома в мкр. Левенцовский, пострадавшего от украинского дрона 14 января. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Александр Скрябин отметил, что ранее было принято решение о дополнительном обследовании конструкций третьего подъезда. В середине мая подрядная организация приступила к страховочным мероприятиям для обеспечения безопасного проведения обследования. Меры также позволят жителям попасть в квартиры и забрать личные вещи.

На следующей неделе должен быть подписан договор на инструментальное обследование строительных конструкций и устройства стационарных страховочных систем.

«Компания-застройщик с правильной гражданской позицией поможет восстановить квартиры, а там, где по результатам обследования восстановление будет признано невозможным, — восстановит жилищные права жителей», — отметил господин Скрябин.

Подробнее об атаке ВСУ на Ростовскую область 14 января — в материале.

Константин Соловьев