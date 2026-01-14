Горели завод, склады и квартиры

Ночью 14 января Ростовская область была атакована беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В западной части Ростова-на-Дону в результате падения обломков БПЛА загорелись здания промышленного предприятия, склады и несколько многоквартирных домов. Один человек погиб при пожаре в своей квартире. Еще четверо жителей получили ранения. Для жителей пострадавших квартир развернут пункт временного размещения. Власти города ввели локальный режим ЧС.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате атаки БПЛА, в Левенцовском микрорайоне Ростова повреждения получили несколько многоквартирных домов

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря В результате атаки БПЛА, в Левенцовском микрорайоне Ростова повреждения получили несколько многоквартирных домов

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

В ночь на 14 января над Ростовской областью военные сбили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны России. По словам губернатора области Юрия Слюсаря, воздушная атака была отражена в Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах. В результате атаки ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе, четырехлетний ребенок.

«Все четверо доставлены в ростовскую БСМП (больница скорой медицинской помощи), где им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести»,– сообщил Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Взрывы были слышны в Ростове-на-Дону с 01:30. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в 03:30 сообщил в своем Telegram-канале, что воздушная атака отражается над западной частью города.

В результате падения обломков загорелись строения промышленного и складского предприятий. Один пожар потушили оперативно, еще ночью. Второй – был локализован к 05:30 утра.

В Левенцовском микрорайоне повреждения получили несколько многоквартирных домов. Для их жителей развернули пункт временного размещения со спальными местами, горячими напитками и питанием.

Утром стало известно, что в одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир при разборе завалов спасатели обнаружили тело мужчины. «После установления личности, родным будет оказана помощь»,– сказал господин Скрябин.

Позже Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале, что погиб мужчина, который находился дома в момент удара. «Выражаю соболезнования его семье и близким. В той же квартире находились его жена и ребенок. Женщина успела увести ребенка в коридор. Они уже получили помощь медиков», – добавил губернатор.

В границах микрорайона, пострадавшего при атаке, власти города ввели локальный режим ЧС. В Ростове работают оперативный штаб и комиссия, которая оценит размер ущерба. В администрации Советского района города организован прием заявлений от пострадавших граждан.

«Совместно с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, организованы работы по закрытию теплового контура во всех пострадавших в результате падения БПЛА жилых помещениях в границах зоны чрезвычайной ситуации»,– сообщили в пресс-службе администрации Ростова.

Последствия массовой ночной атаки кроме Ростова-на-Дону были зафиксированы в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района: там сгорели два частных строения. Еще у одного дома повреждена кровля.

Расследованием атаки займется следственный комитет России, сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, в результате обстрела ВСУ в регионе погибли два человека, еще четыре мирных жителя пострадали.

Мария Иванова