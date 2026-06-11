Турпоток в Сочи с начала года достиг 2,6 млн человек

С начала 2026 года Сочи посетили около 2,6 млн туристов. Такие данные озвучили на расширенном заседании городского оперативного штаба по подготовке и проведению летнего курортного сезона, где основное внимание уделили вопросам обеспечения безопасности жителей и гостей курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По информации администрации города, в настоящее время в Сочи одновременно находятся около 135 тыс. человек. Средняя загрузка коллективных средств размещения достигла 76%. Власти отмечают постепенный рост заполняемости гостиниц и санаториев, а также увеличение глубины бронирования на июль и август.

Отдельное внимание уделили организации работы транспортной инфраструктуры. В администрации отметили, что налажено взаимодействие между гостиницами, авиаперевозчиками и аэропортом Сочи. В случае временных ограничений работы авиаузла принимаются меры по оперативному перераспределению пассажиропотока, размещению туристов в гостиницах и информированию пассажиров о статусе рейсов.

Для предупреждения несчастных случаев на необорудованных пляжах и берегах рек установили более 380 предупреждающих аншлагов о запрете купания. Межведомственные группы регулярно проводят мониторинг территорий, чтобы пресекать купание в местах, не предназначенных для отдыха. Туристам, планирующим походы в горно-лесной местности, напоминают о необходимости регистрации маршрутов в подразделениях МЧС. На популярных природных маршрутах разместили информационные стенды с телефонами муниципальной службы спасения.

В период курортного сезона дополнительные меры приняли и правоохранительные органы. Для обеспечения общественного порядка сформировали 225 маршрутов патрулирования, увеличили количество нарядов полиции за счет сотрудников, прикомандированных из других регионов, а также открыли сезонные пункты полиции. За всеми санаторно-курортными и детскими оздоровительными учреждениями закрепили сотрудников правоохранительных органов. Дополнительно инспекторы по делам несовершеннолетних работают в девяти оздоровительных организациях.

Мария Удовик