Колесо обозрения и дельфинарий откроют в Сочи в День России

В Сочи в честь Дня России подготовили более 80 мероприятий. Программа включает торжественные церемонии, концерты, выставки, фестивали, кинопоказы и открытие новых туристических объектов, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Праздник начнется с поднятия Государственного флага на площади Флага, где выступят творческие коллективы. Традиционно в День России пройдут церемонии вручения первых паспортов юным сочинцам.

Центральной площадкой станет парк «Ривьера»: с 10 по 12 июня там проходит семейный фестиваль с мастер-классами, концертами, фотозонами, выставками локальных брендов и изделий ручной работы. Главное событие — создание большого ковра ручной работы, в котором смогут участвовать все посетители.

12 июня в горном кластере откроют новое колесо обозрения на курорте «Роза Хутор». Высота конструкции — 51,4 м, кабины оснащены кондиционерами и аудиогидом, полный круг занимает около 15 минут. В честь открытия пройдут выступления артистов, конкурсы, шоу мыльных пузырей и розыгрыши призов.

В Адлерском районе на улице Ромашек начнет работу новый городской дельфинарий. Гостей ждет премьерное представление с черноморскими дельфинами-афалинами, морским львом и морским котиком, а также тематические фотозоны.

Концерты запланированы на нескольких площадках. В Художественном музее имени Жилинского выступит симфонический оркестр, в Зале органной и камерной музыки — ансамбль казачьей песни «Любо», в ДК «Центральный» — духовой оркестр.

В рамках краевой киноакции «Летние киноканикулы» в Центре культуры и кино «Сочи» покажут детские фильмы бесплатно. В Лазаревском центре национальных культур откроют ярмарку «Город мастеров», национальные подворья и концерт. В Хостинском районе у Дома творчества «Луч» начнет работу выставка-ярмарка «С Россией в сердце». Тематические мероприятия также пройдут в домах культуры во всех районах.

По инициативе территориальных общественных самоуправлений флаги разместили на многоквартирных домах в жилых микрорайонах. Для детей на летних площадках проведут викторины и праздничные программы с раздачей мороженого.

Мария Удовик