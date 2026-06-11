В Анапе открыли для купания 49 пляжей

В Анапе для купания открыли 49 пляжей, еще два десятка сейчас проходят экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

«Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу», — указано в сообщении пресс-службы в «Максе».

В правительстве подчеркнули, что также проводится мониторинг акватории Черного моря, и «за прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано».

15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в воду попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. 1 июня 2026-го в Анапе впервые открыли купальный сезон. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказывал мнение, что «мазут всегда был, вопрос только в том, кто сколько его видит». Он также рассказывал, что песок в Анапе по качеству не уступает песку в Таиланде. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявлял, что «там песок чище, чем на Лазурном побережье».