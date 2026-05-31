В Анапе впервые после разлива мазута открыта часть песчаных пляжей

С 1 июня в Анапе откроется доступ отдыхающих на песчаные пляжи общей протяженностью 4,5 км, сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале. В прошлом курортном сезоне все песчаные пляжи Анапы были закрыты, так как там продолжалась уборка мазута после крушения танкеров «Волгонефть» в декабре 2024 года.

Глава города-курорта сообщила, что с завтрашнего дня для отдыхающих будет доступна береговая полоса протяженностью 1 км в селе Витязево, а также территория длиной 3,5 км в центре города — от лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Кроме того, откроются все галечные пляжи, часть которых была доступна и в прошлом году,— район «Высокий берег», поселки Сукко и Большой Утриш.

На всех песчаных пляжах Анапы идет отсыпка берега чистым песком. По информации Светланы Масловой, купание на остальной береговой полосе будет разрешаться поэтапно, после того как специалисты Роспотребнадзора признают эти территории безопасными.

Анна Перова, Краснодар