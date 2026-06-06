Кубанский губернатор назвал песок на пляжах Анапы не уступающим тайскому

В Анапе и Геленджике масштабно строят новые инфраструктурные объекты, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он убежден, что песок на пляжах Анапы не уступает по качеству песку на тайских пляжах.

По словам губернатора, Краснодарский край «сохраняет статус здравницы страны». Он рассказал, что недавно «одна из известнейших компаний тайских» открыла гостиницу в Анапе. «Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде»,— сказал господин Кондратьев в интервью «Вестям». Название компании он не привел.

Как уточнил губернатор, в 2025 году Геленджик посетили более 4 млн туристов. Он уверяет, что город «развивается семимильными шагами». «Это все другой Геленджик. Другая Анапа. Другой Сочи... Люди, которые приезжают там отдыхать, отдыхать всего лишь на неделю, на две, но кто-то, может быть, и на три. У них другие эмоции от современной России, от современного отдыха в России»,— считает Вениамин Кондратьев.

15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в акваторию вылилось около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. 1 июня 2026-го в Анапе впервые была открыта часть песчаных пляжей общей протяженностью 4,5 км. Роспотребнадзор заверил, что эти пляжи безопасны.