Чернышенко: песок на пляжах Анапы чище, чем на Лазурном берегу

Сейчас песок на пляжах Анапы чище, чем на престижнейших курортах Европы, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Там песок чище, я думаю, чем на Лазурном побережье», - сказал зампред правительства ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

О высоком качестве анапского песка сегодня также заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, недавно «одна из известнейших компаний тайских» открыла гостиницу в Анапе, и представители компании «сказали, что он (песок. — "Ъ") по качеству не уступает песку, который в Таиланде».

1 июня в Анапе открыли купальный сезон впервые после крушения танкеров и разлива мазута в конце 2024 года. Роспотребнадзор заверил, что официально открытые пляжи безопасны для отдыхающих.