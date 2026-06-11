Жительницу Туапсе осудили за получение выплат на несуществующего ребенка

Туапсинский городской суд вынес обвинительный приговор 44-летней местной жительнице по делу о мошенничестве при получении социальных выплат. Женщину признали виновной в хищении денежных средств путем предоставления заведомо ложных сведений для оформления пособий в крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как установили в суде, в июне 2022 года жительница Туапсе обратилась в государственный орган с заявлением о назначении выплат на содержание ребенка. Для получения денежных средств она представила недостоверные сведения, а также поддельное свидетельство о рождении. В ходе разбирательства установили, что ребенок, на которого оформлялись меры социальной поддержки, фактически не существовал.

Следствие пришло к выводу, что действия женщины были направлены на незаконное получение государственных выплат и улучшение собственного материального положения. В результате использования подложных документов ей удалось получить более 500 тыс. руб.

Уголовное дело рассматривалось по статье о мошенничестве при получении выплат. Речь идет о хищении денежных средств, предоставляемых в качестве социальных мер поддержки, путем предоставления заведомо ложной информации и недостоверных документов.

В ходе судебного процесса были исследованы материалы дела, подтверждающие факт оформления пособий на основании поддельного свидетельства о рождении. Суд согласился с доводами государственного обвинения и признал подсудимую виновной в совершении преступления.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также установлен испытательный срок продолжительностью три года. В течение этого периода осужденная обязана соблюдать установленные законом ограничения и подтверждать свое исправление.

Приговор вынесли в соответствии с позицией государственного обвинителя. Решение суда вступит в законную силу после истечения предусмотренных процессуальным законодательством сроков на его обжалование.

Мария Удовик