В Петербурге раскрыли нелегальную банковскую схему с оборотом более 500 млн рублей

Полиция и Росфинмониторинг пресекли деятельность ОПГ, которая обналичивала и переводила деньги через подставные фирмы, взимая 12% с операции. За два года теневой оборот превысил полмиллиарда рублей, сообщили в МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Организатор находится под домашним арестом, трое других фигурантов — под запретом определенных действий

Фото: МВД РФ Организатор находится под домашним арестом, трое других фигурантов — под запретом определенных действий

Фото: МВД РФ

Задержаны организатор, соорганизатор и двое сообщников. Изъяты печати фиктивных фирм, карты, электронные носители. Организатор под домашним арестом, остальные — под запретом определенных действий. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Кирилл Конторщиков