После снятия ограничений в аэропорту Сочи задерживаются более 70 рейсов

В международном аэропорту Сочи продолжают фиксировать значительные отклонения от расписания полетов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, на вылет и прилет задерживается 71 рейс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На вылет перенесен 31 рейс. Изменения затронули как внутренние, так и международные направления. Задерживаются рейсы в Оренбург, Тбилиси, Ноябрьск, Ижевск, Уфу, Тюмень, Ташкент, Самару, Чебоксары, Даламан, Сыктывкар и Казань. По два рейса задержаны в Ереван, Челябинск и Екатеринбург. Кроме того, сдвинуто время отправления трех рейсов в Санкт-Петербург и десяти рейсов в Москву.

На прилет задерживается еще 40 рейсов. Среди них — рейсы из Ижевска, Уфы, Ташкента, Нижневартовска, Кемерова, Барнаула, Антальи, Оренбурга, Казани, Челябинска, Самары, Даламана и Сыктывкара. По два рейса задержаны из Перми, Тюмени, Омска, Сургута и Еревана. Также откладывается прибытие трех рейсов из Новосибирска, трех — из Санкт-Петербурга, пяти — из Екатеринбурга и семи — из Москвы.

Сложившаяся ситуация связана с ранее введенными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. В последние дни Росавиация неоднократно вводила временные ограничения в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Аналогичные меры в этот период применялись и в других аэропортах Краснодарского края. Ограничения на работу воздушных гаваней вводились также в Краснодаре и Геленджике.

После снятия ограничений аэропорт Сочи возобновил обслуживание рейсов, однако авиакомпаниям и службам аэропорта требуется дополнительное время для восстановления регулярного расписания. В результате часть рейсов выполняется с задержками как на вылет, так и на прилет.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов у авиаперевозчиков, следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и обращать внимание на объявления в терминале.

Мария Удовик