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Против P. Diddy выдвинули обвинения в домогательствах к ребенку в 2007 году

Анонимный мужчина подал иск против Шона Комбса, известного как P. Diddy, в котором обвинил рэпера в сексуальном насилии в 2007 году. Тогда истец был несовершеннолетним. С копией иска ознакомился CNN.

Шон Комбс (P. Diddy)

Шон Комбс (P. Diddy)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Шон Комбс (P. Diddy)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Истец выдвинул обвинения под псевдонимом «Джон Й. Х. Роу». В документе утверждается, что он подвергся насилию на деловом мероприятии в Голливудских холмах. Пострадавший участвовал в нем как юный актер. Утверждается, что Шон Комбс пригласил актера «поговорить с ним наедине о некоторых потенциальных возможностях» и об участии в новом проекте. В подсобном помещении рэпер приставал к несовершеннолетнему и «совершил с ним оральный секс», утверждается в иске.

Шон Комбс отрицает все обвинения, заявила CNN его пресс-секретарь Джуда Энгельмайер. «В этом иске описываются события, которые якобы произошли почти двадцать лет назад, и он основан исключительно на показаниях истца. Мы внимательно изучим иск и ответим в рамках надлежащей юридической процедуры»,— отметила госпожа Энгельмайер.

В октябре 2025 года P. Diddy осудили на четыре года. Его признали виновным по двум пунктам обвинения в сексуальной эксплуатации и вовлечении в проституцию. Прокуратура запрашивала для исполнителя 11 лет тюрьмы. СМИ писали, что рэпер рассчитывает на помилование от президента США Дональда Трампа в 2026 году. В начале июня в США начали новое расследование против рэпера по заявлению музыкального продюсера Джонатана Хея.

Фотогалерея

Кто не сидел, тот не хип-хоп

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Шон Комбс, Puff Daddy, P. Diddy

Шон Комбс, Puff Daddy, P. Diddy

Фото: Mike Blake / Reuters

Шон Комбс перед офисом окружного прокурора Манхэттена, где рассматривалось дело о стрельбе в ночном клубе Club New York, январь 2000 года

Шон Комбс перед офисом окружного прокурора Манхэттена, где рассматривалось дело о стрельбе в ночном клубе Club New York, январь 2000 года

Фото: Kathy Willens / AP

Шон Комбс со статуэткой премии «Грэмми», 2004 год

Шон Комбс со статуэткой премии «Грэмми», 2004 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Шон Комбс на показе коллекции одежды Sean John

Шон Комбс на показе коллекции одежды Sean John

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Шон Комбс демонстрирует обувь принадлежащей ему компании Sean John

Шон Комбс демонстрирует обувь принадлежащей ему компании Sean John

Фото: Rodrigo Varela / Wirelmage / Getty Images

Пресс-конференция в связи с арестом подозреваемого в убийстве Тупака Шакура. На мониторе — фотография автомобиля, за рулем которого находился Шуг Найт, в кресле пассажира — Тупак Шакур

Пресс-конференция в связи с арестом подозреваемого в убийстве Тупака Шакура. На мониторе — фотография автомобиля, за рулем которого находился Шуг Найт, в кресле пассажира — Тупак Шакур

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Кэсси Вентура и Шон Комбс

Кэсси Вентура и Шон Комбс

Фото: Thaddaeus McAdams / Getty Images

Судебный процесс над Шоном Комбсом ведет судья Арун Субраманьян

Судебный процесс над Шоном Комбсом ведет судья Арун Субраманьян

Фото: Elizabeth Williams / AP

Шон Комбс рядом со своей звездой на «Аллее славы» в Голливуде, 2008 год

Шон Комбс рядом со своей звездой на «Аллее славы» в Голливуде, 2008 год

Фото: Fred Prouser / Reuters

The Notorious B.I.G. (в центре), Шон Комбс и Lil’ Kim на церемонии вручения наград журнала Billboard, 1995 год

The Notorious B.I.G. (в центре), Шон Комбс и Lil’ Kim на церемонии вручения наград журнала Billboard, 1995 год

Фото: Larry Busacca / Getty Images

Шон Комбс тащит Кэсси Вентуру по коридору отеля InterContinental в Лос-Анджелесе. Запись с камер видеонаблюдения

Шон Комбс тащит Кэсси Вентуру по коридору отеля InterContinental в Лос-Анджелесе. Запись с камер видеонаблюдения

Фото: Department of Justice / Handout / Reuters

Сотрудники полиции перед особняком Шона Комбса в Майами, март 2024 года

Сотрудники полиции перед особняком Шона Комбса в Майами, март 2024 года

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Дизайнер Донна Каран, актер и режиссер Томми Ли Джонс, певица Мэрайя Кэри, Шон Комбс, Стар Джонс и рэпер Реверенд Ран на «Настоящей белой вечеринке», организованной Комбсом 2 сентября 2007 года

Дизайнер Донна Каран, актер и режиссер Томми Ли Джонс, певица Мэрайя Кэри, Шон Комбс, Стар Джонс и рэпер Реверенд Ран на «Настоящей белой вечеринке», организованной Комбсом 2 сентября 2007 года

Фото: Bryan Bedder / CP / Getty Images for CP

Lil’ Kim прибывает на «настоящую белую вечеринку»

Lil’ Kim прибывает на «настоящую белую вечеринку»

Фото: Bryan Bedder / CP / Getty Images for CP

Модели, представляющие парфюм Unforgivable Fragrance компании Sean John, на «настоящей белой вечеринке»

Модели, представляющие парфюм Unforgivable Fragrance компании Sean John, на «настоящей белой вечеринке»

Фото: Steven A. Henry / Getty Images

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс на пресс-конференции, посвященной выдвинутым против Шона Комбса обвинениям

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс на пресс-конференции, посвященной выдвинутым против Шона Комбса обвинениям

Фото: Pamela Smith / AP

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Шон Комбс, Puff Daddy, P. Diddy

Фото: Mike Blake / Reuters

Шон Комбс перед офисом окружного прокурора Манхэттена, где рассматривалось дело о стрельбе в ночном клубе Club New York, январь 2000 года

Фото: Kathy Willens / AP

Шон Комбс со статуэткой премии «Грэмми», 2004 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Шон Комбс на показе коллекции одежды Sean John

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Шон Комбс демонстрирует обувь принадлежащей ему компании Sean John

Фото: Rodrigo Varela / Wirelmage / Getty Images

Пресс-конференция в связи с арестом подозреваемого в убийстве Тупака Шакура. На мониторе — фотография автомобиля, за рулем которого находился Шуг Найт, в кресле пассажира — Тупак Шакур

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Кэсси Вентура и Шон Комбс

Фото: Thaddaeus McAdams / Getty Images

Судебный процесс над Шоном Комбсом ведет судья Арун Субраманьян

Фото: Elizabeth Williams / AP

Шон Комбс рядом со своей звездой на «Аллее славы» в Голливуде, 2008 год

Фото: Fred Prouser / Reuters

The Notorious B.I.G. (в центре), Шон Комбс и Lil’ Kim на церемонии вручения наград журнала Billboard, 1995 год

Фото: Larry Busacca / Getty Images

Шон Комбс тащит Кэсси Вентуру по коридору отеля InterContinental в Лос-Анджелесе. Запись с камер видеонаблюдения

Фото: Department of Justice / Handout / Reuters

Сотрудники полиции перед особняком Шона Комбса в Майами, март 2024 года

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Дизайнер Донна Каран, актер и режиссер Томми Ли Джонс, певица Мэрайя Кэри, Шон Комбс, Стар Джонс и рэпер Реверенд Ран на «Настоящей белой вечеринке», организованной Комбсом 2 сентября 2007 года

Фото: Bryan Bedder / CP / Getty Images for CP

Lil’ Kim прибывает на «настоящую белую вечеринку»

Фото: Bryan Bedder / CP / Getty Images for CP

Модели, представляющие парфюм Unforgivable Fragrance компании Sean John, на «настоящей белой вечеринке»

Фото: Steven A. Henry / Getty Images

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс на пресс-конференции, посвященной выдвинутым против Шона Комбса обвинениям

Фото: Pamela Smith / AP

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