Против P. Diddy выдвинули обвинения в домогательствах к ребенку в 2007 году

Анонимный мужчина подал иск против Шона Комбса, известного как P. Diddy, в котором обвинил рэпера в сексуальном насилии в 2007 году. Тогда истец был несовершеннолетним. С копией иска ознакомился CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шон Комбс (P. Diddy)

Фото: Danny Moloshok / Reuters Шон Комбс (P. Diddy)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Истец выдвинул обвинения под псевдонимом «Джон Й. Х. Роу». В документе утверждается, что он подвергся насилию на деловом мероприятии в Голливудских холмах. Пострадавший участвовал в нем как юный актер. Утверждается, что Шон Комбс пригласил актера «поговорить с ним наедине о некоторых потенциальных возможностях» и об участии в новом проекте. В подсобном помещении рэпер приставал к несовершеннолетнему и «совершил с ним оральный секс», утверждается в иске.

Шон Комбс отрицает все обвинения, заявила CNN его пресс-секретарь Джуда Энгельмайер. «В этом иске описываются события, которые якобы произошли почти двадцать лет назад, и он основан исключительно на показаниях истца. Мы внимательно изучим иск и ответим в рамках надлежащей юридической процедуры»,— отметила госпожа Энгельмайер.

В октябре 2025 года P. Diddy осудили на четыре года. Его признали виновным по двум пунктам обвинения в сексуальной эксплуатации и вовлечении в проституцию. Прокуратура запрашивала для исполнителя 11 лет тюрьмы. СМИ писали, что рэпер рассчитывает на помилование от президента США Дональда Трампа в 2026 году. В начале июня в США начали новое расследование против рэпера по заявлению музыкального продюсера Джонатана Хея.