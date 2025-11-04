TMZ: рэпер P.Diddy рассчитывает на помилование от Трампа в 2026 году

Осужденный рэпер Шон Комбс (P.Diddy), отбывающий четырехлетний за организацию проституции, ожидает помилования от президента США Дональда Трампа в 2026 году. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, музыкант уверен в своем скором освобождении и обещает помочь сокамерникам после выхода на свободу. В октябре суд Нью-Йорка приговорил Комбса к тюремному сроку и штрафу в $500 тыс. за перевозку женщин для занятия проституцией.

В июле присяжные признали его виновным по двум эпизодам, но оправдали по более тяжким статьям о торговле людьми. С сентября 2024 года против P.Diddy были поданы многочисленные иски о сексуальных преступлениях, которые он отрицает.