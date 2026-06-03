В США начали новое расследование против рэпера P.Diddy

Прокуратура Лос-Анджелеса расследует новые обвинения в сексуализированном насилии в отношении рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy. Об этом сообщает NBC News.

Новое расследование начато по заявлению музыкального продюсера Джонатана Хея, который утверждает, что стал жертвой нападений со стороны Комбса в 2020 и 2021 годах. Дело было передано в прокуратуру осенью 2025 года.

Это первое заявление о попытке сексуализированного насилия со стороны рэпера в отношении мужчины. СМИ отмечают, что новые обвинения грозят Шону Комбсу новым сроком. В настоящее время он отбывает 50-месячный срок заключения: в прошлом году рэпер был признан виновным в транспортировке людей с целью вовлечения в занятие проституцией.

Екатерина Наумова